Bek Walker imao je više obrana od Edersona i Brava - zajedno

Kyle Walker (29) jedan je od najskupljih braniča u povijesti nogometa, a u srijedu navečer postao je i jedan od najskupljih vratara na svijetu.

Walkera je Manchester City u ljeto 2017. kupio iz Tottenhama za 55.000.000 €. Ogroman novac za desnog 'beka' od 27 godina, ali City pliva u lovi, a Walker je engleski reprezentativac.

U Dinamovoj C skupini Lige prvaka Man City u srijedu je gostovao na San Siru, kod Atalante. Englezi su poveli već u 7', pred kraj poluvremena promašili penal, naš Mario Pašalić (24) je izjednačio u 49' i tako je i ostalo, 1-1.

A za Man City kod Atalante su branila - tri golmana. Standardni, Brazilac Ederson, ozlijedio se u prvom dijelu pa je na odmoru ostao u svlačionici, a zamijenio ga je Čileanac Claudio Bravo.

Ali Bravo je isključen u 81' pa je Pep Guardiola pogledao prema klupi bez ijednog golmana i odlučio: 'Walker, stavljaj rukavice i golmanski dres, ideš među vratnice'.

