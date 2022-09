Wanda: Da hodam s muževim karticama po trgovinama, sve bi bilo savršeno. Ali ne radim to

Argentinski napadač Mauro Icardi (29) napustio je redove PSG-a te je otišao na posudbu u Galatasaray gdje bi trebao provesti godinu dana, a zajedno s njim u Istanbul je stigla i njegova bolja polovica i menadžerica Wanda Nara (35).

Iako već umorna od brojnih kritika, zanosna Argentinka koja nerijetko žari i pali društvenim mrežama, našla je vremena te se na Instagramu obratila kritičarima.

- Radim odavno tako da svatko tko želi može izmišljati gluposti. Želim nastaviti raditi jer će jedan od mojih poslova narednih šest, sedam godina će biti praćenje Maurovih ugovora i transfera, stoga ću nastaviti raditi ono što radim. Ja se bavim ugovorima, a on igranjem nogometa - rekla je Wanda pa dodala:

- Šaljem veliki poljubac svima koji me kritiziraju. Kao majka se brinem za djecu i kuću, radim to na najbolji mogući način i držim sve pod kontrolom. Mislim da sam dobar primjer svojoj djeci, a svim ženama koje kritiziraju druge žene želim poručiti da prvo pogledaju svoje živote. I da, sigurno da bih mogla živjeti bez posla. Ja, moja djeca i djeca moje djece. S 35 godina uspjela sam im osigurati život bez rada, ali ne želim da se to dogodi. Mislim da u životu treba nastaviti rasti i uvijek se može učiniti više. Sigurno da mogu biti u krivu u puno toga. Da živim s muževom kreditnom karticom zaključana u kući i hodam po trgovačkim centrima, ne bih puno griješila. Sve bi bilo savršeno, ali ja preferiram drugi način života. Ne sjedim doma i ne kritiziram živote drugih - zaključila je Wanda.

Icardijev dolazak u redove turskog velikana izazvao je veliku ludnicu među navijačima, te ga je u zrakoplovnoj luci dočekalo više tisuća navijača.

