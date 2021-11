Večeras na NBA parketima nije bilo Hrvata, no odigrane su neke doista zanimljive utakmice! Dvoboj Golden State Warriorsa i Chicago Bullsa ponio je epitet derbija večeri, a Warriorsi su slavili uvjerljivo s 119-93 i tako upisali sedmu uzastopnu, a ukupnu jedanaestu pobjedu ove sezone.

Ključnom se ispostavila treća četvrta dionica koju je momčad iz Oaklanda dobila s 35-17. Najbolji je ponovno bio, pogodili ste, Stephen Curry koji je ubacio 40 poen, dok su kod Bullsa najbolji bili LaVine s 23 i DeRozan s 18 poena, ali uz 'kriminalan' šut iz igre (4/13). Bullsima je ovo bio četvrti ovosezonski poraz i trenutno su na 8-4, dok je GSW na 11-1.

Milwaukee Bucksi izgubili su na gostovanju kod Boston Celticsa nakon produžetka s 122-113 (108-108), a za aktualne prvake nije igrao Giannis Antetokounmpo. A njegov je izostanak teško nadoknaditi. Schröder je bio najbolji pojedinac susreta s 38 poena, dok je najbolji kod Bucksa bio Portis s 22 poena. Bucksi su ovim porazom ponovno došli u 'crveno', odnosno negativan skor (6-7).

A dobre partije nastavili su pružati Brooklyn Netsi koji nisu imali pretežak posao na gostovanju kod New Orleans Pelicans, ali se mora priznati da je najgora ovosezonska momčad u NBA ligi pružila dostojan otpor momčadi Stevea Nasha. Netsi su pretkraj treće dionice došli na +21 (93-72), a domaćin je u zadnjoj okrenuo i imao +3 (104-101), no ipak nije uspio do pobjede u konačnici. Pelicansi su sada na omjeru 1-12, dok su Netsi s 9-4 na drugom mjestu Istočne konferencije.

Luka Dončić odigrao je monstruoznu utakmicu u Teksasu koju su njegovi Dallas Mavericksi dobili sa 123-109, a mladi je Slovenac briljirao s 'triple-double' učinkom (32p, 12s, 15a), a veliku je pomoć imao u vidu Kristapsa Porzingis koji je također ubacio 32 poena. Mavericksi su se tako vratili na pobjedničke staze nakon poraza od Bullsa te su sada na omjeru 8-4.

REZULTATI

Charlotte - New York 104-96

Boston - Milwaukee 122-113

Cleveland - Detroit 98-78

Houston - Portland 92-104

Memphis - Phoenix 94-119

New Orleans - Brooklyn 112-120

Oklahoma City - Sacramento 105-103

San Antonio - Dallas 109-123

Denver - Atlanta 105-96

Golden State - Chicago 119-93

LA Lakers - Minnesota 83-107