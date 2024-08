Werdum: Kod Cro Copa smo ustajali u pet i čistili snijeg

Fabricio Werdum (47), legenda UFC-a, godinama je dolazio u Zagreb i pripremao se s Mirkom Filipovićem. U jednom brazilskom podcastu otkrio je kako je bilo.

- Bilo je -20 Celzijevih. Ustajali smo u pet ujutro i čistili snijeg kako bismo mogli do njegove kuće, koja je bila na brdu (Podsljeme). U kući je imao dvoranu s kavezom, ringom, saunom... Ne možete ni zamisliti kakav je to prostor bio. Jednom mi je pokidao mišić, iako sam nosio štitnike. Kad me udario u natkoljenicu, osjetio sam veliku bol. Završio sam u bolnici - otkrio je brazilski borac.

Mirko je svojevremeno otkrio zanimljivu anegdotu vezanu za Werdumov boravak kod njega.

- Werdum je živio i trenirao kod mene.. Putovao je s brazilskim ispravama, a kad sam ga pitao što će biti ako ga zaustave, bio je uvjeren da se hrvatska policija neće zanimati za njega. Ja sam, naravno, nazvao svoje poznanike u policiji i zamolio ih da zaustave Werduma na putu do moje kuće. Oni su ga zaustavili, zamolili da izađe iz auta i tražili su ga dokumente. Dao im je brazilske dokumente, ali oni su rekli da trebaju međunarodne. Werdum se sav uspaničio. Govorio im je da on ovdje trenira s hrvatskim borcem Mirkom Filipovićem, no, policajac, moj kolega, rekao mu je da nikad nije čuo ni za kakvog Mirka. Werdum ih je zamolio da ga odvezu do moje kuće...

Nastavio je...

- I, zamislite, otvaram vrata, a ispred njih stoji Fabricio u lisicama i s njim policajci. Trgao sam se od smijeha, Werdum je uzbuđeno stajao, a moji kolege su zamalo prasnuli u smijeh. Počeo sam moliti da ga puste, da mu je to prvi put, da ću mu platiti jamčevinu. Policajac se jedva složio i maknuo mu lisice. Vidjelo se da je malo uplašen. I, znate što? Ni dan danas mu nisam rekao da je to sve bila samo šala! - otkrio je Mirko.