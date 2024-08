Hrvatski Japanac o šokantnim detaljima borbe za život: 'Gornji dio tijela mi je paraliziran...'

Satoshi Ishii (37) napustio je bolnicu nakon nekoliko tjedana borbe za život. Ishii je zabrinuo svoje pratitelje kada je objavio fotografiju iz bolničkog kreveta s infuzijom u ruci.

"Borim se protiv neočekivane bolesti. Bio sam na hitnoj operaciji tri puta tijekom dva tjedna. Prošao sam najgori dio i polako se oporavljam. Vratit ću se svojim ciljevima što je prije moguće. Zahvaljujem liječnicima što su mi spasili život i hvala svima koji me podupiru bez obzira na sve što se dogodilo", napisao je Ishii tada na Instagramu.

Tjedan dana kasnije, Ishii je na nogama, ali vidno slabiji nego što ga ljubitelji borilačkog sporta pamte.

"Napokon sam otpušten iz bolnice. Prije nekoliko tjedana, moj vratni disk i vratna kralježnica dobili su infekciju koja se razvila u sepsu... Zadnja operacija bila mi je 5. kolovoza, i do jučer sam primao antibiotike preko infuzije. Moja težina pala je na 97 kilograma. Gornji dio tijela mi je paraliziran. Moram nastaviti s odlascima u bolnicu na rehabilitaciju, provjere krvi i magnetske rezonance. Hvala bolnici što mi je spasila život. Puno hvala svima na lijepim porukama... Stvarno to cijenim. Pokušavam svima odgovoriti koliko god mogu. Vaše poruke me čine snažnim i želim se ponovno boriti", napisao je borac.

Ishii, koji je na vrhuncu svoje forme imao više od 115 kilograma, izgubio je gotovo 20 kilograma zbog infekcije. Svojim pratiteljima pokazao je kako izgleda rehabilitacija i kako sada jedva može podići uteg od samo nekoliko kilograma.