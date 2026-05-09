White je najavio senzacionalan povratak legendarnog borca: 'Sigurno će se boriti ovog ljeta'

Nakon gotovo pet godina izbivanja i nekoliko lažnih uzbuna, čini se da je dugoočekivani povratak Conora McGregora (37) u UFC-ov kavez napokon pred vratima. Predsjednik promocije Dana White (56) dao je dosad najkonkretniju potvrdu, izjavivši kako je iznimno uvjeren da će irska superzvijezda ponovno navući rukavice i boriti se već ovog ljeta, a objava datuma i protivnika očekuje se uskoro.

Conor McGregor igra nogomet

U nedavnom gostovanju u popularnom "The Jim Rome Show", Dana White je promijenio ton koji je mjesecima bio oprezan i neodređen. Dok je ranije na pitanja o McGregorovom statusu odgovarao s "moguće" ili "ništa nije ni blizu dogovora", sada je zračio samopouzdanjem.

​- U odličnoj smo poziciji s Conorom. Izuzetno sam uvjeren da će se Conor boriti ove godine. Uvjeren sam da ćemo ga pripremiti i da će biti spreman za akciju - izjavio je White.

Na inzistiranje voditelja za više detalja, White je otkrio ključnu informaciju.

​- Još nismo ništa službeno objavili. Borit će se ovog ljeta. Krenimo od toga. Mislio sam da će se to dogoditi i lani, ali nije. No, vrlo sam uvjeren da će se dogoditi ovog ljeta.

White je dodao kako je McGregor motiviran, redovito trenira, a iza kulisa se odvijaju pozitivne stvari koje mu ulijevaju povjerenje. Takav optimizam signalizira da su pregovori, koji su vjerojatno uključivali i značajne financijske stavke, blizu uspješnog završetka.

Max Holloway prvi u redu, Chandler otpao?

Iako službene potvrde još nema, svi putevi vode prema glavnoj borbi večeri na priredbi UFC 329, koja se održava 11. srpnja u Las Vegasu kao vrhunac tradicionalnog Međunarodnog tjedna borbi. Kao najizgledniji protivnik za McGregora spominje se bivši prvak perolake kategorije Max Holloway (34). Bio bi to uzvratni meč nakon njihovog prvog sraza davne 2013. godine, kada je slavio Irac.

Time je, čini se, iz kombinacija ispao Michael Chandler (40), s kojim se McGregor trebao boriti još 2024. godine, no ta je borba otkazana zbog McGregorove ozljede. Godinama se gradilo rivalstvo između njih dvojice, no UFC je očito odlučio krenuti u drugom smjeru. Spominjala se i trilogija s Nateom Diazom (41), no Diaz je navodno odbio ponudu.

U punom treningu, ali uz dozu opreza

McGregor se nije borio od teškog loma noge koji je doživio u trećem meču protiv Dustina Poiriera (37) u srpnju 2021. godine. Petogodišnja pauza i težina ozljede ostavljaju upitnike nad njegovom formom. Bivši prvak Chris Weidman (41), koji je pretrpio gotovo identičan prijelom, upozorio je da je povratak psihološki i fizički iznimno zahtjevan.

​- Prošao sam kroz vrlo sličnu ozljedu i teško je biti onaj stari, sigurno. Kad sam se prvi put vratio, tijelo mi jednostavno nije dopuštalo da udaram nogom kao prije. Ludo je kako takva trauma može utjecati na glavu - rekao je Weidman.

Ipak, Irac je očito odlučan dokazati da kritičari nisu u pravu. Prema izvještajima s ESPN-a, McGregor je u potpunosti posvećen trening kampu u svojoj dvorani SBG u Dublinu pod vodstvom dugogodišnjeg trenera Johna Kavanagha. Na društvenim mrežama redovito objavljuje snimke s treninga na kojima izgleda oštro i eksplozivno, tvrdeći da je "100 posto Conor McGregor" i da "ispaljuje rakete". Njegova suspenzija od strane antidopinške agencije istekla je u ožujku, a ove je godine testiran dvostruko više od bilo kojeg drugog borca na rosteru, što pokazuje ozbiljnost njegovih namjera.

*uz korištenje AI-ja.