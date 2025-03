White Stonesi su 'čuvari tvojeg imena': Navijači varaždinskog Varteksa dobili dokumentarac

Varaždinsko kino Gaj, kultno mjesto gdje su se krajem prošlog stoljeća pratile mnoge filmske uspješnice, nakon dugo je vremena bilo ispunjeno do posljednjeg mjesta. I to s dobrim razlogom. Povodom 35. godišnjice osnivanja navijačke skupine White Stones, premijerno je prikazan film autora Dražena Vučkovića pod nazivom "Čuvari tvojeg imena". Riječ je o dokumentarcu o navijačima varaždinskog Varteksa koji je obuhvatio sve od prvotne ideje nastanka skupine i kasnijeg osnutka 1990. godine, preko najvećih uspjeha kluba, smrti nikad prežaljenog predsjednika kluba Anđelka Herjavca sve do borbe za "sveto" ime Varteks i nastanka novog kluba, navijačkog NK Varteksa.

Foto: Čuvari tvojeg imena

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, kćeri pokojnog Herjavca Lana i Ena, bivši igrači poput Marjana Mrmića, Samira Toplaka, Branka Lađevića, Danijela Hrmana, Ivice Solomuna, Srebrenka Posavca, Saše Drevena itd. stigli su podržati ljude koji su im nekad stajali iza leđa i pružali podršku te ih pratili diljem Hrvatske, ali i na europskim utakmicama.

Foto: Čuvari tvojeg imena

- Drago mi je da smo sve ovo uspjeli snimiti i da možemo prikazati priču o navijačkoj skupini i svemu što se događalo, a još mi je draže što su došli neki ljudi koji se nisu vidjeli i po 30 godina - rekao je autor filma nakon čijih se riječi dvoranom prolomila pjesma.

Sjećanja prvog pokušaja osnivanja 1987. godine pa sve do osnutka 3. ožujka 1990. godine, postavljanja na 'ultras' scenu Hrvatske, ali i slanje tekstova u tadašnji Tempo, legendarne priče s gostovanja, mnogo su toga imali priliku čuti okupljeni, kao i riječi aktera s utakmica Varaždina poput današnjeg trenera navijačkog NK Varteksa Dražena Beseka. Najvećim su pljeskom ipak bile popraćene anegdote nekih od osnivača skupine.

Foto: Čuvari tvojeg imena

- Autobuse za navijače rješavao je sponzor kluba, a prije utakmice protiv Marsonije je pedesetak ljudi čekalo na putovanje u Slavonski Brod. Kako autobusa nije bilo, ljudi su se razišli, a petorica nas ostalo je u Contri, tadašnjem kafiću na stadionu. Na to sve je došao Đelac i pitao što sve radimo ovdje, a kad smo rekli da autobus nije došao, zvao je direktora firme koji se izmotavao zašto nije poslao autobus. Onda je Đelac izvadio ključeve automobila iz džepa, dao nam i rekao "dečki, auto vam je natankani, samo mi ga vratite kasnije i bacite ključeve u kaslić" - prisjetio se Vučko.

Foto: Varazdinski.hr

Kino dvorana ustala je na samom kraju filma i odala počast preminulim članovima skupine te otpjevala himnu NK Varteksa čiji je autor legendarni varaždinski glumac Ljubomir Kerekeš. Kao u stara vremena pjesmu je poveo prvi vođa navijanja na jugu Štef, a još se dugo orilo "ja volim Hrvatsku, ja volim Varaždin, ja volim Varteksa i ponosim se s njim"!

Foto: Varazdinski.hr