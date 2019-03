Wilder ljutit na Furyja: Pa on je pobjegao od mene, tko ga je*e

Čini se kako od borbe Deontaya Wildera i Tysona Furyja neće biti ništa, a Amerikanac je zbog toga prilično bijesan.

- Znali smo da Fury neće prihvatiti ovu borbu. On i njegov agent počeli su odugovlačiti, a ugovor je već bio dogovoren. Kad su krenuli odugovlačiti s time, odmah smo znali da je nešto krivo - započeo je Wilder na američkoj postaji SiriusXM pa nastavio:

- Fury je imao ugovor pred nosom punhi tjedan dana, a podjela novca bila je 50-50 tako da možete znati da tom ugovoru ništa nije falilo. No on se nije htio boriti sa mnom - rekao je Amerikanac.

Fury je nedavno potpisao ugovor s ESPN-om od 80 milijuna dolara, a s obzirom da to otežava mogući dogovor između dvojca, Wilder je uvjeren kako je Britanac to napravio da pobjegne od njega:

- Potpisao je ugovor s ESPN-om da pobjegne od mene. On nije prvak, on nije pobijedio, a sad se vraća svojim starim navikama i bježi. No on nije prvak, ja sam prvak, a svi ostali boksači dobivaju ugovore ovisno o tome postoji li šansa da će se boriti sa mnom. Ako se ne budem opet borio s njim, tko ga j*be. Ako se ne želiš boriti, idem nekom drugom.