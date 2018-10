Wilder udario maskotu, slomio joj vilicu i poslao ju u bolnicu

Američki boksač Deontay Wilder najizgledniji je idući izazivač Anthonyja Joshue. Superteškaš 1. prosinca brani WBC pojas protiv Tysona Furyja i, iako su iznenađenja moguća jer je Fury izvanredan boksač, Wilder je veliki favorit i najvjerojatnije pobjednik nadolazećeg meča.

To znači da će boksački fanovi konačno imati priliku vidjeti dugo iščekivani dvoboj Joshue i Wildera. A on će biti za ujedinjenje svih svjetskih pojasa. I bit će pravi spektakl.

Dok se meč čeka, Wilder i Fury rade na promociji istog. Trash-talka ne nedostaje, gostovanja na emisijama su vrlo česta pa je dvojac nedavno odradio i sučeljavanje jedan na jedan na BT Sportu.

Wilder je nakon toga gostovao i u Nación ESPN gdje je, osim njega i voditelja, bila i maskota. Wilder ju je u toku emisije pogodio velikom silom i čovjek u maskoti se srušio.

#DeontayWilder is mad

Man broke the guy's jaw

Claiming he didn't know there was a real person inside!!



Did he think there was a robot inside there!! pic.twitter.com/bYPNmSeTxc