Wildera su šivali u svlačionici: 'Borac si, Bog te blagoslovio...'

Uništio je protivnika, natjerao trenera da baci ručnik, a onda je napravio sjajan sportski potez.

- Kakav borac. Kakav si borac. Svatko na koga dođeš... Dopusti mi da ti nešto kažem. Onaj udarac u prvoj rundi, to je bio dinamit. Bog blagoslovio tebe i tvoju obitelj - govorio je nakon borbe novi WBC-ov prvak u teškoj kategoriji Tyson Fury (31) Deontayu Wilderu (34) kojemu je krvarilo uho.

- Imao je malu posjekotinu u uhu, to možda utjecalo na njegovu ravnotežu. Dobio je nekoliko šavova. Bila je to teška borba - rekao je glavni Wilderov trener Jay Deas.

Foto: Bradley Collyer/Press Association/PIXSELL

Podsjetimo, Fury je odličnim krošeom u Wilderovo uho raskrvario Amerikanca, a pretpostavljalo se da mu je oštetio bubnjić prilikom tog udarca jer se Wilder kasnije malo okretao na drugo uho kako bi slušao upute iz svog kuta. Wilder jest veliki borac, ali neki put treba reći dosta. Zamjerio je svom stručnom stožeru što su bacili ručnik u ring, ali 'Gypsy King' je bio u velikoj seriji i pitanje je kakvu bi štetu pretrpio Amerikanac da se borba nastavila.

Pomoćni Mark Breland (56) je bacio ručnik, a Wilder je bio ljut na njega kad se vraćao u kut. Na pitanje zašto je to napravio ovaj mu je kratko odgovorio 'zbog tvojeg uha'. Nije se mnogo bunio Wilder, bio je svjestan da ga je pobijedio bolji borac. A tko slijedi nakon ove borbe, tko zna. Hearn je odmah najavio kako bi u ring mogli Fury i Joshua, 'Gypsy King' je velikodušno ponudio uzvrat Wilderu, a postoji i klauzula u ugovoru...

3⃣ Deontay Wilder's co-manager Shelly Finkel has indicated that they WILL activate their clause for a trilogy fight with Tyson Fury next. Trainer Jay Deas added that he also believes Wilder will definitely want to face Fury again next.