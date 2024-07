Wimbledon: Donna Vekić prošla u osminu finala nakon gotovo tri sata igre i promjene terena

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA - 37.) po drugi put u karijeri igrat će u osmini finala Wimbledona, a za to se izborila pobijedivši u trećem kolu Ukrajinku Dajanu Jastremsku (WTA - 27.) sa 7-6 (4), 6-7 (3), 6-1 u meču koji je počeo na terenu 18, a završio pod krovom terena 1.

Wimbledon 2024 - Day Five - All England Lawn Tennis and Croquet Club | Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Prvih 70 minuta odigrano je na manjem, vanjskom stadionu, gdje je Vekić osvojila prvi set, a nakon gotovo dvosatnog prekida tenisačice su ponovno izašle na teren, ali na drugom najvećem stadionu u All England Clubu, gdje su ga i dovršile nakon ukupno dva sata i 54 minute trajanja.

Wimbledon 2024 - Day Five - All England Lawn Tennis and Croquet Club | Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Vekić će za plasman u svoje prvo wimbledonsko četvrtfinale igrati protiv Španjolke Paule Badose (WTA - 93.) koja je sa 7-6 (6), 4-6, 6-4 iznenadila 12. tenisačicu svijeta, Ruskinju Dariju Kasatkinu

Bio je ovo sedmi dvoboj ovih suparnica i četvrta uzastopna pobjeda hrvatske tenisačice koja je do 2020. izgubila sva tri meča koja je odigrala protiv danas 24-godišnje Ukrajinke. Jastremska je tek treći put zaigrala u glavnom ždrijebu, a osmina finala iz 2019. ostao je njen najbolji rezultat na wimbledonskoj travi.