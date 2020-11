Winks strašno pogodio s 40 m, Barišić asistirao protiv Benfice

Na Tottenham Hotspur stadionu odličnu su utakmicu odigrali domaći, a Mourinho je dao priliku čak i trećem golmanu. Winks je zabio čudesan gol u slavlju 4-0, a u Škotskoj je naš Barišić asistirao protiv Benfice (2-2)

<p>Nakon <strong>Hoffenheima </strong>i <strong>Leicester</strong> <strong>Cityja</strong>, 'europsko proljeće' osigurali su <strong>Arsenal </strong>i <strong>Roma</strong>! Tottenham još ima teoretske šanse za ispadanje, no i oni su na korak od prolaska nakon pobjede protiv <strong>Ludogoretsa </strong>(4-0).</p><p>Bila je to trening utakmica za Tottenham jer Bugari nijednom nisu zapucali prema okviru ni izvan okvira <strong>Joea Harta</strong>, dok su Spursi bombardirali. A potez utakmice imao je <strong>Harry Winks </strong>koji je s 40 metara potegnuo i krasno prevario golmana gostiju Ivanova. Mourinho je priliku dao i trećem golmanu <strong>Whitemanu </strong>koji je dobio zadnjih osam minuta.</p><p>U drugoj utakmici skupine je <strong>LASK </strong>na domaćem terenu izgubio od <strong>Antwerpena 2:0 </strong>pa sad spomenuti Belgijci i Spursi imaju devet bodova, LASK ima šest, a Ludogorets je na posljednjem mjestu skupine J sa 0 bodova. </p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ZKsNSIm9VPo&ab_channel=SurrealCreativity" target="_blank">OVDJE.</a></i></p><p>"Topnici" su u susretu iz skupine B na gostovanju pobijedili <strong>Molde </strong>sa 3-0 golovima Pepea (50), Nelsona (55) i Baloguna (83). U drugom susretu <strong>Rapid </strong>je na gostovanju porazio <strong>Dundalk </strong>sa 3-1. Za bečki sastav zabili su Knasmullner (11) i Kara (37, 58), a za domaćine Shields (63-11m). Dva kola prije kraja Arsenal vodi sa 12 bodova, dok Rapid i Molde imaju po šest bodova, a Dundalk je na nuli. </p><p>.<strong>Roma </strong>je osigurala prolaz gostujućom pobjedom protiv <strong>Cluja </strong>sa 2-0, golovima Debeljuha (49-ag) i Veretouta (67-11m). Roma sada ima 10 bodova, <strong>Young Boysi </strong>sedam, Cluj pet, a sofijski <strong>CSKA </strong>jedan bod. No, Young Boysi i Cluj još moraju igrati međusobno, pa oba kluba neće moći preskočiti Romu.</p><p>U jednom od najzanimljivijih susreta večeri <strong>Rangers </strong>i <strong>Benfica </strong>su u dvoboju skupine D odigrali 2-2, nakon što su u prošlom kolu u Lisabonu igrali 3-3. Domaćin je vodio 2-0, no Portugalci su u završnici susreta izvukli bod. Rangers je poveo u 7. minuti golom Arfielda, a na na 2-0 je povisio Roofe u 69. minuti na Barišićevu asistenciju. Gosti su smanjili u 78. preko Ramosa, a tri minute kasnije izjednačio je Pizzi. Barišić je igrao cijeli susret za Rangers, dok je <strong>Nikola Katić </strong>i dalje na listi ozlijeđenih.</p><p>U drugom susretu <strong>Standard</strong> <strong>Liege </strong>je pobijedio <strong>Lech Poznan </strong>sa<strong> 2-1</strong>, a odlučujući pogodak zabio je Laifis u trećoj minuti nadoknade. Duje Čop nije nastupio za Standard, baš kao niti Karlo Muhar i Marko Malenica za goste. Benfica i Rangers imaju po osam bodova, a Lech i Standard po tri boda.</p><p>U skupina C <strong>Bayer Leverkusen </strong>je pobijedio Hapoel Be'er Sheva sa 4-1. Za "Apotekare" su zabili Schick (29), Bailey (48), Demirbay (76) i Alario (80), a za goste Shviro (58). Tin Jedvaj je igrao cijeli susret za Bayer. U drugom susreta praška <strong>Slavija </strong>je na gostovanju pobijedila <strong>Nicu </strong>sa 3-1 (Lingr 15, Olyinka 64, Sima 75 / Gouiri 61). Petar Musa nije igrao za goste. Na ljestvici vode Bayer i Slavija sa po devet bodova, dok Nica i Hapoel imaju po tri boda.</p><p>U skupini E <strong>PSV Eindhoven</strong> je nakon 13 minuta gubio od <strong>PAOK-a</strong> 0-2, ali je na koncu slavio sa 3-2. Za nizozemski sastav zabili su Gakpo (20), Madueke (51) i Melem (53), a za goste Varela (4) i Tzolis (13). <strong>Antonio Čolak </strong>je za Grke igrao do 69. minute. U drugom susretu Granada je pobijedila Omoniju sa 2-1. Granada ima 10, PSV šest, PAOK pet, a Omonia bod.</p>