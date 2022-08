Wolfsburg je u velikoj krizi: Kovač još ne zna za pobjedu

U dvobojima 4. kola Njemačke lige pobjede su ubilježili nogometaši Borussije Dortmund i RB Leipziga, a vrh ljestvice je preuzeo Union Berlin uvjerljvim trijumfom kod Schalkea (6-1).

Union je poveo u šestoj minuti kada je strijelac bio Morten Thorsby, a izjednačio je Marius Butler iz penala u 31. minuti. Klub iz Berlina je opet poveo pet minuta kasnije golom Sheralda Beckera, a zabio je i Janik Haberer u trećoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena. Četvrti pogodak za berlinsku momčad postigao je Becker u 46. minuti, a konačan rezultat postavio je Sven Mitchell golovima u 87. i 90. minuti. Union je prvi na tablici sa 10 bodova, a Schalke je na 16. mjestu sa dva boda.

Nogometaši Borussije Dortmund su kao gosti teškom mukom pobijedili berlinsku Herthu s 1-0. Jedini pogodak postigao je Francuz Anthony Modeste u 32. minuti, Ivan Šunjić je ostao na klupi domaćih, kod kojih je supendiran Filip Uremović. Dortmund na petom mjestu ima devet bodova, a Hertha je pretposljednja na tabeli s bodom.

Hoffenheim je kod kuće bio bolji od Augsburga 1-0 golom Geigera, a Andrej Kramarić je igrao do 80. minute.

RB Leipzig kao domaćin golovima Christophera Nkunkua svladao Wolfsburg Nike Kovača s 2-0. Joško Gvardiol je kod domaćih ušao u 41. minuti, a Josip Brekalo u 59. kod gostiju. Wolfsburgu je ovo drugi poraz u četiri kola, a imaju i dva remija. Niko Kovač još ne zna za pobjedu u novoj sezoni. Klub je upao u crnu rupu i pitanje je do kada će to čelnici tolerirati jer od hrvatskog trenera su očekivali da ih preporodi nakon loše prošle sezone. No, bit će to dugačak put.

Kasnije igraju Bayern München - Borussia Monchengladbach.

