Prije nešto manje od mjesec dana legendarni Tiger Woods (45) imao je tešku prometnu nesreću u kojoj je skoro ostao bez desne noge, a u utorak je izašao iz bolnice te će liječenje nastaviti u svome domu.

Woods je u veljači doživio ozbiljne ozljede noge nakon što je njegov terenac prvo udario u rubnik, potom u drvo dok se nije više puta prevrnuo. Iz olupine su ga vatrogasci morali izvlačiti "raljama života" (hidrauličnim kliještima za rezanje lima nap. a.). Imao je operaciju na desnoj nozi, a pitanje je hoće li više ikada zaigrati golf.

- Sretan što mogu izvijestiti da sam se vratio kući i nastavljam s oporavkom. Tako sam zahvalan na podršci koju sam dobio tijekom proteklih nekoliko tjedana - napisao je Woods na Twitteru.

On je posljednjih tjedana bio u Harbor-UCLA Medical Centeru gdje se oporavljao od teške ozljede, a ovaj po izlasku iz bolnice zahvalio je liječnicima i svima koji su se brinuli o njemu.

- Zahvaljujem se nevjerojatnim kirurzima, liječnicima, medicinskim sestrama i osoblju u medicinskom centru Harbor-UCLA i medicinskom centru Cedars-Sinai koji su se brinuli o meni. Oporavljat ću se kod kuće i raditi na tome da mi bude sve bolje i bolje - kazao je Woods.

On je tijekom nesreće vozio SUV Hyundai Genesis GV80 koji mu je spasio život. Automobil ima čak deset zračnih jastuka, vrijedi više od 350.000 kuna. Glava mu nije nastradala, ali je noga. Imao je teški otvoreni prijelom potkoljenica koju su stabilizirali metalnom šipkom. Srećom, izbjegao je amputaciju, ali pitanje je hoće li ikad više moći igrati.

Woods je bio u nesvijesti nakon nesreće, a prvi mu je u pomoć priskoči prolaznik. Vidio ga je zaglavljenog u autu, krvava lica.

- Zamjenici šerifa pitali su ga kako se sudar dogodio. Vozač je rekao da ne zna i da se ni ne sjeća vožnje. Opet su ga u bolnici pitali kako je došlo do sudara i ponovio je isto - stoji u zapisniku.

Istražitelji će iz crne kutije Woodsova terenca pokušati doznati kakve su bile performanse vozila i što se događalo u trenutku sudara. No Woodsu ne prijeti kazneni progon.

Šerif iz Los Angelesa Alex Villanueva kaže kako nisu mogli dobiti nalog da izuzmu krv golfera iz koje bi mogli vidjeti je li vozio pijan i je li bio pod utjecajem droge.

- Da bismo to mogli napraviti, morali bismo imati dokaz ozljeđivanja (?!). Nemamo dokaza za to i to sudac neće potpisati.

Stručnjaci za sigurnost prometa za USA Today kažu kako im se čini da je Woods zaspao za volanom jer je auto produžilo ravno i sletjelo s ceste umjesto da je pratilo desni zavoj. Prešao je obje trake i vozio 400 metara prije nego što je udario u drvo. Nije ostavio tragove kočenja.

Bude li to doista tako, to Woodsu ne bi bilo prvi put da ga hvataju da spava u vožnji. Još 2017. uhitili su ga zbog vožnje u pijanom stanju i našli mu tragove lijekova Ambien i Vicodin.

Tiger je u zadnje vrijeme imao problema s leđima, a šerif kaže kako mu djeluje da će se oporaviti i nakon ove nesreće.

- Dobre je volje i to je dobar znak. Nadam se da će kad-tad opet stati na noge - zaključio je.