Slovenski sudac koji je razljutio Xavija: Prije dvije godine bio je u seks skandalu s Tijanom Ajfon

Barcelona je u utorak navečer izgubila od Intera (1-0) u trećem kolu grupne faze Lige prvaka. No, razlog loše partije ne vide u svojoj igri, već u sucima. Xavi je bjesnio na njih, slovenskog suca Slavka Vinčića optužio da je pokrao njegovu momčad.

Izrevoltirani Xavi je čak nakon jedne sudačke odluke gestikulirao rukama optuživši suce da su potplaćeni. Zbog toga bi ga Uefa mogla kazniti, a Barcelona je najavila žalbu Uefi zbog pogrešaka na utakmici.

Kataloncima je poništen gol za izjednačenje jer je Ansu Fati dirao rukom, a tražili su i jedanaesterac nakon što je, činilo se, Dumfries loptu izbio rukom. Te dvije situacije totalno su izbacile goste iz takta.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Slovenski sudac tako se našao na tapeti legendarnog Xavija koji je po njemu opleo i nakon utakmice.

- Ljut sam zbog situacije u kojoj smo se trebali vratiti u život. To je nepravda. Već sam ranije rekao da suci moraju dati objašnjenja za svoje odluke. Ništa ne razumijemo. Sudac bi morao govoriti nakon utakmice i reći zašto je nešto dosudio. Ne bih ja trebao govoriti u ime odluke koju nisam donio. Za mene je to vrlo jasno igranje rukom. Zato smatram da se radi o nepravdi. Bili smo bolji, ali to nije bilo dovoljno - rekao je Xavi.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Vinčić je već neko vrijeme u elitnoj skupini Uefinih sudaca, ali pod povećalo javnosti došao je zbog problema sa zakonom.

U svibnju 2020. godine uhićen je u okviru policijske akcije vezane uz aferu Tijane Maksimović, poznatije kao Tijana Ajfon, osumnjičene za prostituciju i podvođenja.

Nesretni sudac našao se u aferi u kojoj je u Bijeljini uhićeno 35 ljudi na zabavi prepunoj droge, oružja i novca, a Vinčić se tada pravdao rekavši da je bio na poslovnom sastanku.

Tada je rekao da je na poziv prijatelja završio u vikendici u Bijeljini gdje je policija zatekla deset pištolja, 14 paketića kokaina, tri pancirke, mobitele, laptope i 20.000 KM.

Foto: youtube

- Slučajno sam se našao na tom ranču. Imam svoju tvrtku i bio sam u Bosni i Hercegovini na poslovnom sastanku. Prihvatio sam poziv na ručak i to se pokazalo kao moja najveća greška. Žalim - rekao je tada Vinčić za slovenski list Večer i dodao:

- Sjedio sam za stolom s društvom, odjednom je došla policija i dogodilo se što se dogodilo. Nemam nikakve veze sa skupinom koja je uhićena i privedena, a tako ni moji poslovni partneri.

Vinčić je nakon informativnog razgovora pušten na slobodu te se nakon probio među samu sudačku elitu, a Tijana Maksimović je nakon priznanja osuđena na godinu dana zatvora zbog organiziranja prostitucije.

