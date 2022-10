Xaviju su suci krivi za poraz: Morat će nam objasniti odluke

Barcelona je ovog ljeta spiskala 150 milijuna eura za pojačanja. Jedna sezona bez trofeja bila je veliki udarac za španjolskog velikana pa su stavili sve karte na stol i išli na sve ili ništa. Nitko ne zna ni s kojim novcem.

Doveli su Lewandowskog, Raphinhu i Koundéa, sve redom vrsne igrače koji će klub vratiti u sami vrh. No, blagajna je potpuno prazna, svlačionica popunjena, a situacija u Ligi prvaka ista kao i prošle sezone!

Barca nakon tri kola ima tek tri boda, a ako izgubi i sljedeći tjedan od Intera na Camp Nou, klub bi drugu sezonu zaredom mogao ostati bez eliminacijske faze Lige prvaka što bi vrlo vjerojatno značilo otkaz Xaviju koji ne zna rukovati Ferrarijem koji je dobio. Lako je pobjeđivati Mallorcu i Elche, no nije klub zato doveo Lewandowskog.

Blaugrana je sinoć izgubila od Intera (1-0) golom Calhanoglua u 45+1. minuti. Barcelona je dominirala u posjedu, ali bila je potpuno bezidejna i jalova u napadu, bez kreacije. Dodavanja do besvijesti, s jedne na drugu stranu, nisu baš donijela ništa. Interov blok sve je odbijao, a alibi u lošoj predstavi Xavi ima u - sucima. Naravno.

Kataloncima je poništen gol za izjednačenje jer je Ansu Fati dirao rukom, a tražili su i jedanaesterac nakon što je, činilo se, Dumfries loptu izbio rukom. Te dvije situacije totalno su izbacile goste iz takta.

- Ljut sam zbog situacije u kojoj smo se trebali vratiti u život. To je nepravda. Već sam ranije rekao da suci moraju dati objašnjenja za svoje odluke. Ništa ne razumijemo. Sudac bi morao govoriti nakon utakmice i reći zašto je nešto dosudio. Ne bih ja trebao govoriti u ime odluke koju nisam donio. Za mene je to vrlo jasno igranje rukom. Zato smatram da se radi o nepravdi. Bili smo bolji, ali to nije bilo dovoljno - rekao je španjolski trener.

Inter je u prvom dijelu prijetio preko kontri, poništen mu je gol i penal zbog minimalnog zaleđa, no nakon gola, totalno su se povukli i prepustili loptu Barci koja je bila bezidejna. Jedinu šansu imali su preko Dembelea koji je pogodio stativu. Španjolski velikan sada je u velikim problemima.

- Kasno smo se probudili. Na kraju smo nizali napade, zatrpali smo ih dobro odigranim akcijama, ali nismo uspjeli zabiti. Znali smo da je šut izvan kaznenog prostora jedna od njihovih vrlina i svejedno smo tako primili gol. Sljedeće tri utakmice su za nas i tri finala. Zabrinut sam zbog poraza. Bayern ima devet bodova, Inter šest, a mi tri - kazao je Xavi.

Uzvrat je na rasporedu sljedećeg utorka na Camp Nou. Barceloni pobjeda treba pod svaku cijenu.

