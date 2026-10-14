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Yamal nakon magija protiv Galate: 'Poznajete li me sada?

Piše Ivan Tomašković,
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Yamal nakon magija protiv Galate: 'Poznajete li me sada?
Foto: Dilara Senkaya
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Prije utakmice igrač turskog kluba Mario Lemina rekao je da ne zna tko je Lamine Yamal

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Uoči utakmice Galatasaraya i Barcelone, igrač turskog kluba Mario Lemina izjavio je da ne zna tko je Lamine Yamal. Nakon utakmice u Istanbulu, mladi igrač Barcelone odgovorio mu je na terenu i na društvenim mrežama. Lemina je u najavi susreta rekao da od Barcinih igrača poznaje samo Sanéa, a Yamalova reakcija uslijedila je nakon odlične predstave.

Susret je počeo neočekivano za Barcelonu jer je u 28. minuti Aleksej Batrakov zabio za vodstvo Galate na dodavanje Rafaela Leaa, a osam minuta poslije VAR je poništio gol Barisa Yilmaza koji je mogao odvesti utakmicu u tko zna kojem smjeru. Barca je nekako izdržala, a dvije minute prije odmora Dani Olmo asistirao je Joau Cancelu za izjednačenje.U nastavku je katalonski stroj počeo mljeti, već do 53. je pobjegao na 3-1, dvama asistencijama čudesnog Laminea Yamala.

UEFA Champions League - Galatasaray v FC Barcelona
Foto: Dilara Senkaya

Prvo je centaršutom uposlio Fermina Lopeza, a tri minute poslije nakon atraktivnog rabona driblinga dodao Anthonyju Gordonu koji je pogodio za 3-1. Konačan rezultat postavila je njegova zamjena Karim Adeyemi u 65., šest minuta nakon što je ušao u igru.

Ti potezi bili su odgovor Lemini, a nakon utakmice Yamal se i tim povodom oglasio na društvenim mrežama. - Poznajete li me sada? - napisao je Španjolac. 

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