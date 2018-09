Youtuber odmah požalio: Dobio ponudu velike zvijezde UFC-a!

Nakon što je odradio multimilijunski boksački meč s YouTuberom KSI-em, Logan Paul poželio je nastupiti u UFC-u "kako bi pokazao svoju hrvačku bazu". To možda i nije bio najbolji potez pošto na odgovor nije dugo čekao. Javio mu se ni manje ni više nego Sage Northcutt.

Radi se o borcu koji trenutno nastupa u velteru premda je dio karijere proveo u lakoj kategoriji. Na kraju je podvukao i odlučio da je kategorija do 77 kilograma ona prava za njega pa je zadnju borbu pobijedio atraktivnim nokautom protiv Zaka Ottowa.

Također, riječ je o borcu koji je UFC-eva velika zvijezda. Vrhunski je atleta, sjajan sportaš, ali prije svega dobar i fino odgojen čovjek. Već od malih nogu pokazivao je nevjerojatne tjelesne sposobnosti pa je već u dobi od sedam godina imao zavidne fizičke predispozicije.

Foto: Twitter Sedmogodišnji Northcutt sa starijom sestrom Colbey

Sage Northcutt danas izgleda ovako.

'Super Sage' glasi za jednog od najvećih potencijala UFC-a baš zbog svojeg fizičkog izgleda. Isklesan je kao neki superheroj pa je njegova ukupna vizura lako pamtljiva.

Kada se na to dodaju i njegova akrobatika, vrhunska tehnika u stojci te činjenica da je 1996. godište, odnosno da ima samo 22 godine, nema sumnje zašto UFC smatra da će jednog dana biti prvak. Na odličnom je putu da to i postane.

Dakle, Super Sage prozvao je Logana Paula.

Let me know when you wanna catch these hands 👊🏼