Z.M. (61): Hajduk ispada od ribara, a u skupinama Europe rjeđe je od Halleyjevog kometa

Klub je to koji će za svoju nesposobnost stvaranja igrača okriviti čudne likove iz Hercegovine. A nisu ni svjesni da im nema Dinama i Z.M.-a da bi ove godine kvalifikacije za EL vidjeli samo na televiziji, kaže bjegunac

<p>Poruke iz <strong>Međugorja </strong>posljednjih se dana ukazuju sve češće. Tako je bjegunac pred hrvatskim pravosuđem<strong> Z. M.</strong> (61) koji je nepravomoćno osuđen presudom osječkog Županijskog suda za Uskokove optužbe o izvlačenju oko 116 milijuna kuna iz <strong>Dinama </strong>te nanošenje štete državnom proračunu od 12,2 milijuna kuna, zbog čega je osuđen na šest i pol godina zatvora te mora vratiti protupravno stečenu imovinsku korist, poslao još jednu poruku o stanju u hrvatskom nogometu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Boysi protestiraju protiv Mamića</strong></p><p>Naime, <strong>Hajduk </strong>je na Poljudu izgubio od <strong>Rijeke </strong>3-2 i tako osigurao tek peto mjesto na tablici Prve HNL, a o cijeloj se situaciji na Facebooku oglasio bjegunac Z. M. koji već dvije godine iz Hercegovine, svog rodnog kraja, ignorira hrvatsko pravosuđe. Očito se zabavlja na Facebooku pa je sada za metu uzeo Hajduk i odlučio opet provocirati. </p><p>- Sinoć smo u nikad zanimljivijoj završnici HT Prve lige svjedočili jednoj povijesnoj činjenici, koja me osobno iz racionalnih razloga žalosti. Sinoć je jedan veliki hrvatski sportski brend HNK Hajduk iz Splita dotaknuo dno i zacementirao svoje 5. mjesto na tablici u ovoj sezoni - sezoni u kojoj su u Europi uspjeli ispasti od malteških ribara i kuhara, od Gorice u osmini finala iz kupa, te su kao krunu sezone uspjeli dogurati do 5. mjesta u ligi. U ligi u kojoj ih od zagrebačkih kvartova nije pobijedilo još jedino Vrapče, samo zato što ne igra u prvoj ligi - započeo je bjegunac svoje promišljanje pa nastavio:</p><p>- Klub je to koji godišnje troši 20 milijuna eura, a zadnjeg igrača je za ozbiljni iznos, mimo projekta obitelji <strong>Vlašić</strong>, stvorio i prodao u prošlom desetljeću, dok su zadnje ozbiljne novčane nagrade za nastupe u Europi dobili prije uvođenja eura u upotrebu. Klub je to moralnih vertikala i sjajnih kvazi stručnjaka koji su drugima spremni suditi o svemu - od novinarstva do politike - požalio se bjegunac Z. M., a onda prozvao Hajduk da od grada prima basnoslovne iznose:</p><p>- Klub je to koji od grada koji ima gotovo pet puta manje stanovnika od Zagreba u posljednjih 10 godina dobio 450 milijuna kuna, a nastup u skupinama europskih natjecanja im je rjeđi od pojave Halleyjevog kometa - napisao je Z. M., iako Hajduk od Grada prima pet milijuna kuna godišnje i to za omladinski pogon.</p><p>No, tu nije bio kraj nabrajanja bjegunca pred hrvatskim pravosuđem.</p><p>- Klub je to koji se svake godine i na svakoj skupštini skriva iza navijača i izmišlja neprijatelje koji ih onemogućuju u obavljanju posla u kojem su sve lošiji i lošiji. Klub je to koji će za svoju nesposobnost stvaranja igrača okriviti čudne likove iz Hercegovine. A nisu ni svjesni da im nema Dinama, Zdravka Mamića i ljudi koji znaju raditi s talentiranom djecom da bi ove godine kvalifikacije za Europa Ligu sa svojim zaslugama, radom i rezultatima vidjeli samo na televiziji, jer ih ni na PlayStationu nema. E moj Hajduče - uzdahnuo je na kraju bjegunac Z. M.</p>