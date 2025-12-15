Za kapetana Lokomotive Marko Livaja je najbolji igrač HNL-a

Tko je najbolji igrač HNL-a za 2025. godinu, uskoro ćemo doznati. Krenuo je tradicionalni izbor Tportala za najboljeg nogometaša godine, "Kapetani biraju". Kapetani Vukovara 1991 i Osijeka, Jakov Biljan i Vedran Jugović, na prvo mjesto su stavili Tonija Fruka, a sada smo doznali za koga je glasao kapetan Lokomotive Denis Kolinger.

Za njega nema dvojbe, najbolji igrač lige je Marko Livaja. Kapetan Hajduka ove sezone je daleko od svoje najbolje forme, imao je i problema s ozljedom, a Gonzalo Garcia još ga nije uklopio u svoj stil igre pa je tako u 10 utakmica zabio tek jedan gol. No, ovaj nogometni velemajstor prošle sezone odigrao je za pamćenje pod Gennarom Gattusom, bio je najbolji strijelac lige s 10 golova, a pokupio je i sve moguće individualne nagrade.

Šibenik: Šibenik i Hajduk sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a

Kapetan Lokomotive ovako je objasnio svoj izbor:

- Marko Livaja je po mom mišljenju najbolji igrač lige. Svojim igrama i golovima držao je Hajduk do kraja u borbi za naslov prvaka. Naravno, nisu samo golovi ti koji su ga stavili u prvi plan, već i širina u njegovoj igri, vic koji ima i način na koji suigrače čini još boljima. Na drugom mjestu je Toni Fruk, definitivno junak Rijeke, s kojom je prošle sezone osvojio dvostruku krunu, to jest prvenstvo i Kup. I za te svoje igre zasluženo je dobio priznanje pozivom u reprezentaciju. Treći u mom izboru je ofenzivni veznjak Fabijan Krivak, 20-godišnjak koji je krajem prošle i početkom ove sezone pokazao da je jedan od najboljih mladih igrača u HNL-u. U prilog mu ide i statistika, odnosno podatak da je u 16 prvenstvenih utakmica zabio i tri gola te upisao tri asistencije. Na četvrto mjesto stavio sam Filipa Krovinovića, pomalo igrača kojeg se možda dovoljno ne cijeni. No siguran sam da bi ga svaki trener volio imati u svojoj ekipi jer su njegove igre uvijek na visokoj razini. I za kraj, peti, kapetan Dinama Josip Mišić, godinama jedan od najboljih veznih igrača lige, kojem je ove sezone nakon odlaska iskusnih suigrača stigla i obaveza biti lider gotovo potpuno nove Dinamove momčadi.

Izbor Denisa Kolingera (Lokomotiva)

1. Marko Livaja (Hajduk) 10 bodova

2. Toni Fruk (Rijeka) 8

3. Fabijan Krivak (Lokomotiva) 6

4. Filip Krovinović (Hajduk) 4

5. Josip Mišić (Dinamo) 2

Trenutačni poredak

1. Toni Fruk (Rijeka) 28 bodova

2. Marko Livaja (Hajduk) 18

3. Adriano Jagušić (Slaven Belupo) 10

4. Marko Malenica (Osijek) 8

Josip Mišić (Dinamo) 8

6. Fabijan Krivak (Lokomotiva) 6

7. Filip Krovinović (Hajduk) 4

Stjepan Lončar (Istra 1961) 4

9. Sandro Kulenović (Dinamo) 2

Nail Omerović (Osijek) 2

U utorak 16. prosinca bira kapetan Gorice Jurica Pršir.