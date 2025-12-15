Mateo Lisica i Mounsef Bakrar bili su dvije najčešće opcije Dinamovog trenera na desnom boku, sad ih neće biti protiv Lokomotive. A Bennacera bi trebali zamijeniti Soldo ili Ljubičić, sve je moguće...
Za lokose se vraća Stojković, Kova daje novu priliku Topiću? Promjena stiže i na desni bok...
Dinamo je mirno prošao zahtjevan ispit u Koprivnici, nogometaši Marija Kovačevića sad se okreću posljednjem dvoboju kalendarske godine i Lokomotivi. Trener Dinama ima sve većih problema pri slaganju početne postave, za gradski derbi na raspolaganju neće imati čak četiri igrača iz početne postave - Valinčića, Bennacera, Lisicu i Bakrara. Izvan stroja su i dalje i Theophile i Mudražija, pa to stvara potencijalne probleme stručnom stožeru "modrih".
