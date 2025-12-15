Obavijesti

Sport

Komentari 8
KAKO BEZ ALŽIRACA? PLUS+

Za lokose se vraća Stojković, Kova daje novu priliku Topiću? Promjena stiže i na desni bok...

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Za lokose se vraća Stojković, Kova daje novu priliku Topiću? Promjena stiže i na desni bok...
Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mateo Lisica i Mounsef Bakrar bili su dvije najčešće opcije Dinamovog trenera na desnom boku, sad ih neće biti protiv Lokomotive. A Bennacera bi trebali zamijeniti Soldo ili Ljubičić, sve je moguće...

Dinamo je mirno prošao zahtjevan ispit u Koprivnici, nogometaši Marija Kovačevića sad se okreću posljednjem dvoboju kalendarske godine i Lokomotivi. Trener Dinama ima sve većih problema pri slaganju početne postave, za gradski derbi na raspolaganju neće imati čak četiri igrača iz početne postave - Valinčića, Bennacera, Lisicu i Bakrara. Izvan stroja su i dalje i Theophile i Mudražija, pa to stvara potencijalne probleme stručnom stožeru "modrih".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića. Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana
FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi
SENZACIJA DOMAĆEG NOGOMETA

FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi

Nigerijac Makuochukwu Noble Goziembah (24), odnosno Mak Noble, s NK Kurilovcem igrat će četvrtfinale Hrvatskog kupa. Javnost ga zna po braku s glumicom Petrom Dugandžić koja je 25 godina starija od njega
Fatalna pravnica na Rujevici je mamila poglede. Gdje je sad?
FOTO: VATRENA ŠPANJOLKA

Fatalna pravnica na Rujevici je mamila poglede. Gdje je sad?

Francuski veznjak Nais Djouahra ljetos je napustio Rijeku po isteku ugovora i otišao u Portugal bez odštete. S njim je i njegova djevojka Yasmina, zaljubljenica u životinje, putovanja i zdrav život

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025