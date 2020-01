Za meč dobiju 5000 eura, a za naslov gotovo 600.000 eura...

To je nevjerojatan osjećaj. Do nastupa na Svjetskom prvenstvu sam se natjecao pred najviše 100 ljudi, a onda me u Alexandra Palace gledalo 10.000 ljudi, prisjetio se svojeg nastupa na Svjetskom prvenstvu u pikadu Alan Ljubić.

Zagrepčanin je bio jedan od Hrvata, koji su nastupali na Svjetskom prvenstvu u pikadu. Nastupao je na SP-u 2018. godine, do nastupa u Londonu došao je preko kvalifikacija. Ispao je od Brendana Dolana u kvalifikacijama za glavni turnir. Izgubio je 2-0.

- Alexandra Palace je doista nešto posebno. Tu ima nekoliko dvorana, za igrače, za VIP goste, ona u kojoj se odvija samo natjecanje, a do nje je i jedna manja dvorana na kojoj na TV-u mečeve gledaju oni koji nemaju ulaznice za glavnu dvoranu - rekao je Ljubić.

Pikado je 1. siječnja dobio novog vladara, prvi je naslov u karijeri osvojio Peter Wright (49). Škot je u finalu pobijedio najboljeg igrača svijeta Michaela van Gerwena 7-3. Nizozemac je po kladionicama bio veliki favorit, ali Škot s irokezom je sve iznenadio.

Foto: Elmar Kremser/DPA/PIXSELL

Za naslov svjetskog prvaka dobio je gotovo 600.000 €.

- Za jedan meč na Svjetskom prvenstvu dobijete malo više od 5000 eura - rekao je Ljubić, kojemu je najveći meč u karijeri bio protiv Mensura Suljovića. Baš je Suljovića na Svjetskom prvenstvu ove godine pobijedila žena, Fallon Sherrock. Dogurala je Britanka sve do osmine finala.

- Protiv žena sam većinom bacao na turnirima u Hrvatskoj. Sherrock sam gledao samo na TV-u, a novog svjetskog prvaka Wrighta i još neke najveće zvijezde pikada sam sreo u prolazu kad sam bio na SP-u. Pozdravili smo se - kaže Ljubić, koji strelice baca lijevom rukom. Zbog ozljede je morao napustiti profesionalce, ali...

Foto: Matthew Childs/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Sad sam u amaterskom pikadu, ali kad se oporavim, probat ću opet izboriti SP - rekao nam je Ljubić.

Inače, novi svjetski prvak Wright ima nadimak Snakebite. Po svojem omiljenom piću. Za svaki turnir mijenja boju kose, a sve to radi supruga frizerka.