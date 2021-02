Baski na 'Drosini' rade pravi posao. Istra 1961 živi na dugoročno održivom stabilnom modelu grupacije Baskonia-Alaves. Lova nije tolika da implicira borbu za gornji dom hrvatskog nogometa (budžet od cca. 2.5 milijuna eura), aktualna realnost je borba za opstanak, ali stabilna situacija kad-tad dovede i do prebačaja plana, posebno u razvojnoj ligi kakva je Prva HNL.

Jedna od logika 'kupi igrača za Alaves pa ga posudi Istri' vrlo će vjerojatno dovesti do toga da će se za mjesto među pulskim vratnicama boriti golman koji je završio akademiju na Allianzu i golman koji je prošao kompletno školovanje u La Masiji, a s Blaugranom osvojio i juniorsku Ligu prvaka.

Sjajni Ivan Lučić (25) već brani za Puljane, a kamerunski reprezentativac Fabrice Ondoa (25) se očekuje na 'Drosini' kao igrač na posudbi iz Alavesa. Za mjesto golmana Istre ide borba Barcelona vs Bayern!

Lučić je radio s jednim od najvećih ikad, Manuelom Neuerom, a Ondoa je u konkurenciji svog rođaka i slavnog Ajaxovog vratara Andrea Onane u šest godina nakupio 41 utakmicu za Kamerun, jednu od najjačih afričkih reprezentacija s kojom je 2017. 'zasjeo na Kilimanjaro' - osvojio Afrički kup nacija.

Ako se dogovori s Alavesom, u Istru na posudbu dolazi čovjek koji je prije tri godine bio najbolji golman Afrike, skidao penale 'njuškama' kao što je Sadio Mane, a u finalu pobijedio Egipat i Mohameda Salaha pa na kraju te pobjedničke balade bio proglašen najboljim vratarem Afričkog kupa nacija.

Nakon Barcelone bio je u Sevilli, a zadnje dvije i pol godine proveo je belgijskom Oostendeu u kojem je prije nešto više od mjesec dana dobio 'pedalu' zato što je: usred rigoroznih epidemioloških ograničenja organizirao korona-party pa onda još bio među onima koji su izvrijeđali policiju koja im je pokucala na vrata.

Predsjednik Oostendea izjavio je 'To je sebično, to je neodgovorno i to ja neću tolerirati. Otkaz'.

Ondoa je vrlo blizu dogovora s Alavesom (u pitanju je ugovor na tri godine), a onda bi sa hladnog belgijskog sjevera trebao doći u krasnu zemlju Istru, topli raj na sjeveru Mediterana.

Lučić vs Ondoa, Bayern vs Barcelona... Za mjesto na golu Istre 1961!