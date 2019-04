Za njih je VAR samo preVARa: 'Barem pogledajte snimku...'

Rayo Vallecano remizirao je 0-0 s Huescom u 33. kolu španjolske Primere, no u klubu nikako nisu zadovoljni!

Što je i očekivano... Bila je to borba za goli život. Oba kluba nalaze se u zoni ispadanja, a Levante i Villarreal koji su na sigurnom, no s utakmicom manje, bježe Rayu dobrih pet bodova, a Huesci sedam. Domaćin je bio blagi favorit u utakmici, a odigrao je i boljece, no do pobjede ipak nije došao.

A predsjednik kluba Raul Martin Presa za to krivi - suđenje! U drugom poluvremenu bile su četiri sporne situacije u kojima u klubu smatraju da im je trebao biti sviran penal. U 60., 83., 86. i 91. minuti - gotovo sve u završnici...

U prvom i drugom slučaju žrtva je bio de Tomas. Prvi put ga je protivnički igrač Mantovani držao i onemogućio mu normalnu kontrolu lopte, a u drugome ga je Etxeita srušio. U trećem slučaju opet je krvnik bio Etxeita koji je srušio Embarbu bez da je uopće takao loptu, a u četvrtom je došlo do povlačenja. Ono što ljuti Presu je to što sudac VAR nije ni koristio! Samo je u drugoj situaciji navodno video analiza bila korištena, no ni tada sudac sam nije pogledao snimku.

- Stigao sam kući i nakon što sam vidio sve te četiri akcije, od kojih su sve četiri bile penali, mislim da je Rayo teško oštećen - rekao je Presa za Marcu pa nastavio:

- Najmanje što možemo tražiti je da se VAR pogleda!

U klubu se osjećaju kao da je VAR još više doprinio neregularnosti natjecanja te smatraju kako suci subjektivno donose odluke o tome koje i čije prekršaje i slučajeve uopće treba provjeriti.