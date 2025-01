Za Sinj i na gostovanje! Bulj je s Maliganima bodrio Alkar kod Splita, domaćin ipak pobijedio

Košarkaši Splita ostvarili su uvjerljivu pobjedu svladavši u 18. kolu prvenstva Hrvatske u svojoj dvorani sinjskog Alkara s 86-60 (15-20, 22-19, 26-11, 23-10). Ovo je prva pobjeda Veljka Mršića na klupi Splita, otkako je imenovan nasljednikom smijenjenog trenera Slavena Rimca, a do nje je njegova momčad došla tek u završnih 13 minuta dvoboja.

Split: Prvenstvo Hrvatske za košarkaše Split - Alkar | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Naime, Sinjani su bili ravnopravna momčad do 27. minute, u kojoj su Splićani imali minimalnu prednost 51-50. No, uslijedilo je razdoblje od osam i pol minuta u kojem su domaći košarkaši postigli 27 koševa, a primili samo dva i tako došli do uvjerljive pobjede. Boris Tišma je sa 16 koševa bio najbolji strijelac Splita. Po 13 poena su ubacili Antonio Jordano i Vito Kučić, a 11 koševa je postigao David Škara.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Sinjani su imali samo jednog igrača s dvoznamenkastim učinkom, a to je bio Amerikanac Noah Gurley s 11 poena. Splitu je ovo bila 12. prvenstvena pobjeda u 16 nastupa te je s učinkom 12-4 na trećem mjestu iza vodećeg Zadra s 15-2 i zagrebačke Cedevite Junior s 13-4.

Miro Bulj strastveno navijao za svoj Alkar na utakmici protiv Splita | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Na tribinama je sa sinjskim maliganima bio i gradonačelnik Sinja Miro Bulj koji je zdušno bodrio košarkaše Alkara, sudjelovao i u pjesmi navijača, ali na njihovu žalost nisu ih uspjeli obradovati.

