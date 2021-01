Telefon i profil na društvenoj mreži zatrpani su mi porukama iz Srbije. Isprva nisam znao što se događa, a onda su mi prijatelji poslali link na tekst u kome piše kako se Partizan i Zvezda bore da me dovedu u svoje redove, pa mi ja bilo malo jasnije, kazao nam je Ante Vukušić (29), od nedavno, nakon razlaza sa slovenskom Olimpijom, slobodan igrač.

Informacija o interesu Partizana i Zvezde za sada nema podlogu u stvarnosti, ni jedna ni drugi klub nisu direktno zvali Vukušića.

- Od kad sam raskinuo ugovor s Olimpijom zvalo me desetke menadžera, među njima i neki iz Srbije, raspitivali su se za status i moje želje, i svima sam rekao isto. Slobodan sam, nemam menadžera, a što se tiče kluba i lige u koji bih volio otići, sve je otvoreno, izabrat ću klub i ligu u kojoj ću moći igrati važnu ulogu.

Podsjetimo, Vukušić je u prošloj sezoni bio najbolji strijelac slovenske lige s 26 postignutih golova, no ove sezone pao je u nemilost trenera Skendera koji ga praktično nije ni koristio.

- Nakon najbolje sezone u karijeri očekivao sam transfer za dobro kluba i sebe, no prevladali su neki privatni interesi. Nisam mogao ni sanjati da će se situacija ovako rasplesti, da ću završiti na klupi!? Na sreću sada je to sve iza mene, slobodan sam igrač i vjerujem da ću vrlo brzo pronaći novi angažman, novi klub u kome ću nastaviti zabijati - kaže Vukušić, koji se nasmijao na našu "provokaciju" da ga zovu svi - osim Hajduka.

- A skoro da je tako... Bilo je doduše nekih kontakata i s Hajdukom, raspitivali su se oko mog statusa prošlog tjedna, ali nakon toga se više nisu javljali. Ne znam što bih rekao na to, možda najbolje da ne govorim ništa. Mislio sam da svi u Hajduku znaju što nama koji smo odrasli na Poljudu znači Hajduk, ali očito je da ne znaju... - kaže Sinjski dijamant, koji će uskoro donijeti odluku o nastavku karijere, no po svemu sudeći to neće biti ni Partizan ni Zvezda...

- Nema smisla komentirati mogućnost igranja za Partizan i Zvezdu kad me nisu ni zvali, ali jasno je da bi moj odlazak u Beograd bio teško prihvatljiv za moju obitelj i mene. Na sreću, ima dovoljno interesa sredina u kojima ću se s puno manje stresa i upitnika moći koncentrirati samo na nogomet – zaključio je Vukušić.