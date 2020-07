Kako trpa dijamant! Vukušić zabio četiri gola u 45 minuta

<p>Tražio se po Italiji, Švicarskoj i Rusiji, imao problema s plućnim krilom, a sada u 29. godini života igra nogomet karijere. <strong>Ante Vukušić </strong>trpa kao na traci u dresu svoje <strong>Olimpije</strong> i vodi je prema naslovu prvaka.</p><p>Olimpija je u 32. kolu slovenskog prvenstva pobijedila Rudar 5-0, a konačni rezultat postavljen je već u 46. minuti drugog poluvremena! Junak je opet bio Hrvat Vukušić koji je odigrao nevjerojatno. Utrpao je čak četiri komada u samo 45 minuta i kada se činilo da će potući brojne rekorde, Dino Skender ga je na opće iznenađenje izvadio u 53. minuti.</p><p>Sinjski dijamant je goste načeo već u 37. sekundi što je najbrži gol u Sloveniji u posljednjih 11 godina. Na 2-0 je povisio dinamovac na posudbi u Olimpiji Luka Menalo, a onda u 35. minuti kreće novi Antin šou. Prvo je zabio za 3-0 nakon ubačaja s lijeve strane, a novi gol gol uslijedio je u 40. minuti, a kako ne bi sve pokazao u prvom poluvremenu, ostavio je nešto magije i za drugi dio. I nije dugo izdržao, već u 46. minuti je zabio svoj četvrti gol, za konačnih 5-0.</p><p>Vukušić je tako došao do brojke od 26 golova u prvenstvu i uvjerljivo je najbolji strijelac s pet golova više od Hrvata Darija Vizingera. </p><p>Ante je prošlu sezonu proveo u Krškom gdje je zabio samo četiri gola. Olimpija ga je uzela k sebi, dala mu priliku, a on joj uzvratio na najbolji mogući način. Ovo mu je ujedno i najefikasnija sezona u karijeri. Dosad je to bila ona iz 2010/2011 kada je igrao za Hajduk, a tada je zabio 14 golova u 19 utakmica. To mu je bila i prva profesionalna sezona u splitskoj momčadi.</p><p>Nakon devet godina, Ante trpa i ne staje te momčad Dine Skendera vodi prema naslovu prvaka. Posljednji naslov osvojili su prije dvije godine. </p>