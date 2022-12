Za ukupan dojam nedostajale su samo individualne nagrade za Gvardiola i Livakovića...

Zastor je spušten, Svjetsko prvenstvo je gotovo, nagrade su podijeljene... Ostalo nam je još podvući crtu i sumirati učinak. Argentina je manje-više zasluženo postala svjetski prvak iako su to mogli postati i Francuzi da nisu bili desetkovani ozljedama. Najboljim igračem proglašen je Leo Messi iako je to mogao biti i Kilyan Mbappé koji je 'Tricolore' vukao na svojim leđima sve do ruleta udaraca s bijele točke. Više od tri gola i realiziranog penala u raspucavanju nije mogao.

No na stranu Argentina i Francuska, nas zanima Hrvatska i ono što su Zlatko Dalić i njegovi izabranici napravili. Za početak konstatirajmo kako je ovo još jedan sjajan uspjeh. Hrvatska je na dva uzastopna Mundijala odigrala po sedam utakmica i izgubila samo dva, oba protiv kasnijih svjetskih prvaka, u Rusiji Francuske, u Katru Argentine.

Foto: LEE SMITH

Je li moglo više? Moglo je, dojam je da je i u Moskvi i Dohi malo nedostajalo, pogotovo kada su u pitanju sudačke procjene kaznenih udaraca. No nakon ruskog srebra katarska bronca je potvrda kontinuiteta, tim vrjednija što je Dalić podmladio momčad i pripremio je za sljedeći Mundijal.

Iako nas bronca čini sretnima i ponosnima, na koncu se iz Dohe ipak vraćamo i s dozom gorčine, u prvom redu zbog individualnih priznanja koje je FIFA podijelila nakon finala. Luka Modrić dobio je brončanu loptu, kao treći najbolji igrač Mundijala iza Messija i Mbappéa, no nadali smo se da će u Hrvatsku barem jedno od dva priznanja, za najboljeg mladog igrača ili najboljeg golmana prvenstva.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na žalost FIFA Technical Study Group prednost je dala Argentincima, najbolji golman je Emiliano Martinez a najbolji mladi igrač Enzo Fernandez. Dojam je da je to nepravedno, pogotovo kada je u pitanju Gvardiol, čije su igre hvalili svi s kojima smo razgovarali. Od izbornika suparničkih momčadi, preko kolega novinara, do navijača... Svih sedam nastupa odradio je u kompletnoj minutaži i na visokom nivou, i to ne samo kada je u pitanju obrana, nego i kada je u pitanju napad. Zabio je i gol Maroku kojim je trasiran put prema bronci, na njemu je trebao biti suđen i kazneni udarac...

Foto: MOLLY DARLINGTON

Nakon što je Martinez na zaprepaštenje cijelog svijeta zlatnu rukavicu "nabio na onu stvar", vjerojatno su i "stručnjaci" koji su mu je dodijelili zažalili što ipak nisu izabrali Livakovića, koji je imao i bolju statistiku od Argentinca, posebno impresivnu u ključnim trenutcima, u raspucavanju, kada je skidao penale, tri Japancima, dva Brazilcima...

Foto: MARKO DJURICA

Slavimo broncu i brončanu loptu kapetana na odlasku, žalimo za jednim lošijim izdanjem, onim protiv Argentine u polufinalu, kao i za dvjema individualnim nagradama... Dojam koji nosimo iz Dohe je da se Vatrenima i njihovim ostvarenjima divi cijeli svijet, a da mi sami vjerujemo da to može i bolje. Nadajmo se da će biti već na sljedećem Mundijalu...

Najčitaniji članci