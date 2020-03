Suba donirao 500.000 kuna: Hvala Bogu da mogu pomoći

U sklopu Hajdukove akcije 'Dišimo kao jedno', klub, stožer, igrači, veterani, bivši igrači i sponzori skupili su u jednom danu 200.000 kuna, a iznos donacija popeo se danas i preko 400.000 kuna. Akcija se nastavlja, a Hajduk i dalje poziva sve koji su u mogućnosti da se uključe i pomognu KBC – u Split...

Saznali smo kako se akciji priključio i nekadašnji igrač Hajduka Danijel Subašić, koji je u sklopu akcije danas uplatio 100.000 kuna donacije za splitsku bolnicu, a dodatno je uplatio i 400.000 kuna za zadarsku bolnicu. Veliko je srce našeg bivšeg reprezentativca, pokazao je nesebičnost i brigu o drugima nebrojeno puta do sada, a najčešće je to bilo u tajnosti, da nitko i ne zna.... Subašić se prije dva tjedna vratio iz Monaca kući u Zadar, i prvi dan nakon što mu je istekao rok koji je preventivno morao provesti u samoizolaciji, otišao je do banke uplatiti donacije splitskoj i zadarskoj bolnici. Ipak u njemu kuca i 'zadarsko' i 'splitsko' srce, ljubav prema rodno gradu, ali i gradu kojem je doživio prvu veću afirmaciju...

- Hvala dragom bogu pa imam i mogu pomoći – kratko je kazao Subašić, koji izbjegava javne istupe....

Ni ovoga puta nije želio otkrivati detalje, no ipak, kad je vidio da je vijest o njegovoj donaciji procurila, kratko je potvrdio da je točno da je uplatio dvije donacije, a razgovor o nogometu obećao za neko bolje vrijeme, kad ovo zlo prođe, i kad se svi skupa opet vratimo nogometu. Nadajmo se da će se i veliki Suba opet vratiti na nogometni teren, preskupo je platio danak Svjetskom prvenstvu u Rusiji, na kojem je zadnje tri utakmice branio ozlijeđen i pod injekcijama...