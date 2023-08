Zabavljač je stigao u Rijeku: Bedaci, sprovod u svlačionici, noćni trening i vjera psa i zeca

U utorak kasno navečer sve je dogovorio s Rijekom i stavio mobitel na 'ignore'. Željko Sopić (49) je bez riječi do petka, kada će ga Rijeka predstaviti javnosti kao novog trenera.

I već od te inauguralne konferencije za medije vidjet ćemo hoće li Sopić i u Rijeci biti zabavan kao što je bio u Gorici. Prošle sezone, naime, nije bio hit trener samo zato što je nadoknadio 11 bodova zaostatka za Šibenikom i u finišu čak komotno izborio ostanak nego i zbog izjava. Neobičnih, otkačenih, zabavnih...

Izvukli smo neke koje su nas iznenadile, šokirale i nadasve nasmijale.

- 28. svibnja nakon poraza od Dinama 4-1

"Nekima sam kao Djed Mraz dao šansu prvi, zadnji put i nikad više. Htio sam ih počastiti s minutama, ali kad izađeš na noge velikom Dinamu, samo jaki i hrabri momci mogu igrati. Mi od prosinca živimo Trpinjsku cestu, da karikiram. Tek malo kasnije ćemo shvatiti što znači s -11 stići na +5 bodova.

20. svibnja nakon pobjede nad Varaždinom 5-2

"Napravili smo tada grupu zvanu ostanak u ligi, uz riječi 'tko preživi, pričat će'. Vjerojatno su tada u to vjerovali moja žena, djeca, pas, zec i ja. Pogotovo kada smo utakmicu s Lokomotivom dočekali s manjkom od 11 bodova. Dok su drugi imali od sedam do devet dana slobodno, mi smo trenirali za Badnjak i Novu godinu.

Istra je seljačka radna zadruga

16. svibnja nakon poraza od Istre 1-0

"Ja se ne bih veselio da sam pobijedio, iskreno da vam kažem. Ne bih se veselio, majke mi! Glorificiramo strane trenere, a imamo 50 boljih trenera od ovih što rade tu. Poms radi čuda, ovaj radi čuda... Ljudi, dajte se malo otrijeznite. Imamo 50 naših tenera koji ne mogu dobiti šansu, a znaju nogomet možda više od mene. ja sam se školovao 11 godina kako bih dobio svoju trenersku licenciju, kao i drugi naši hrvatski treneri. A onda dođu Rene Poms ili Mario Rosas (bivši trener Šibenika, nap. ur.), pa u HNL-u rade kao 'predstavnici kluba'. Kako je to moguće? Pa zašto naši treneri ne mogu tako raditi u Njemačkoj ili Francuskoj? Zar stvarno vrijede jedna pravila za hrvatske, a druga za strane trenere. Nije mi se svidjelo što smo u Puli igrali s jednom loptom, što bi moji igrači sami trebali trčati u gol-aut po nju kako bi mogli nastaviti s igrom. I tu me nije briga jesu li nekom vlasnici Španjolci, Urugvajci, Turci, Nijemci ili Hrvati, to je za mene primjer seljačke radne zadruge!

1. svibnja nakon 2-2 s Lokomotivom

"Sad će opet pričati da Sopić govori gluposti. Znate kakvi su ovi naši hibridni tereni? Ovaj je čak bio i dobar, ali to su jako skliski tereni. Više si na ledu nego što igraš nogomet i onda se dogodi greška kao kod Vojtka. On je zabio gol i plače u svlačionici.

Trening u 1.30 i igrači koji ne kuže fore

26. travnja nakon 0-0 s Hajdukom

"Mi smo igrali nakon tri dana i bili prazni, ali netko je gore rekao da moramo igrati nakon dva i pol dana. Kao i protiv Varaždina, pa smo odmah morali na Maksimir. Ne znam tko to određuje, ali treba malo više sluha. Lokomotiva je imala šest dana između utakmica, Rijeka ima pet. Možda da treniram Manchester United i da imam 47 igrača pa da imam svaki dan.

14. travnja nakon 4-0 protiv Šibenika

"Sad će zaživjeti taj balkanski mentalitet, vjerojatno će se napiti svi u autobusu, a nisu ni svjesni da ih čeka trening u 1 ujutro! Da, trening u 1 ujutro da izbace sav alkohol koji će popiti u autobusu! A znate zašto smo trenirali u 1.30 ujutro? Da netko od mojih igrača nakon ove pobjede ne poleti previsoko, da netko ne pomisli kako smo osigurali ostanak u ligi. Realno, mi smo zadnji put od njih izgubili 3-0, a imali smo 26 udaraca, 43 centaršuta i 90 opasnih napada!? Pa ne treniram ja Chelsea ili Manchester City, treniram Goricu, što možemo očekivati više od toga?! I izgubili smo. Tada kao trener sjednete, kao tele blejite u prazno i mislite si "je li ovo moguće". A znate naš mentalitet i tu zaigranost, kad vodite 4-0 svi na terenu žele biti Maradona ili De Bruyne, svi bi gurali kroz noge. Raspopoivć zadnji vezni? To vam je kao kad imate 16 godina, u džepu imate 10 kuna i hoćete ići u disko za koji se upad plaća 20 kuna. A na kraju večeri ste bili u disku, ni sami ne znate kako ste ušli unutra. Na treningu je bila dobra zezancija. Kristijan Fućak je "bacao" svoje fore s Grobnika, četvorica su popadali na zemlju od smijeha, druga četvorica su ga samo blijedo gledala.

Sreća da nemam kose...

1. travnja nakon 1-1 s Dinamom

"Sreća pa nemam kose! Svi mi čestitaju na bodu, a igrači su u svlačionici kao da sam došao na sprovod, dok smo uzeli bod prvaku. Da nam dođe Chelsea i remiziramo, to bi nam bilo malo.

17. ožujka nakon poraza 2-1 od Varaždina

"Evo sad smo pokazali da možemo primiti i gol iz svojeg auta jer protiv Belupa smo primili gol iz protivničkog auta. Ispali smo bedaci. Tih 10 igrača će mi objasniti gdje su stajali jer cijela centrala je bila otvorena. To se ne događa ni u seoskim ligama.

19. veljače nakon poraza 2-1 od Hajduka

"Nogomet se igra zbog golova, mi trljamo lijevo desno, koga to zanima?! Za tri dana će svi znati je Hajduk dobio 2-1, kao da će se itko sjećati naših prilika. Ja sam se pitao u jednom trenutku na klupi tko je Hajduk, a tko Gorica.

5. veljače nakon poraza 3-0 od Šibenika

"Najveći je problem taj što su gospoda iz Šibenika napravili više faula od nas. A govorili smo da ne mogu. Izgleda da smo neke stvari krivo pripremili.

21. siječnja nakon 0-0 s Dinamom

"I dalje mi nije jasno kako je neki "pametnjaković" mislio da je dobro nakon 100 minuta poslije Varaždina, samo tri dana kasnije igrati kod Dinama. Sretan sam, mašem repom...

18. siječnja nakon 0-0 s Varaždinom

"Treneri koji rade razumiju. Nije to PlayStation da jednog izvadiš, drugog ubaciš. Netko pametan tamo je odlučio, pošto smo mi zadnji, da igramo za tri dana.