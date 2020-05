Zabijao je Man. Cityju i Milanu, u SAD-u zabio koliko i Rooney

Savvas Gentsoglou bio je jedini Grk koji je igrao za Hajduk. Dimitrios Diamantakos, ako se nešto ne izjalovi, trebao bi postati drugi. Riječ je o napadaču koji je ovu sezonu igrao za St. Pauli i u 16 nastupa zabio devet golova. Toliko je, primjerice, zabio Hajdukov Jairo, no Brazilcu je za devet golova trebalo 26 utakmica. Teško da ćete se sjetiti, ali u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018., u kvalifikacijskim utakmicama protiv Hrvatske, Diamantakos je bio na klupi.

Foto: Daniel Bockwoldt/DPA/PIXSELL

- Radnik. Borac. Golgeter. S te tri riječi opisao bih Diamantakosa - rekao nam je ugledni grčki kolumnist Chris Giannoulis.

Diamantakos je 2014. kao igrač Olympiacosa otišao na američku turneru, točnije “Internetional champions cup”. Olympiacos je bio u skupini s Milanom, Manchester Cityjem i Liverpoolom. U 3-0 pobjedi protiv Milana Dimanatakos, ili Spartanac, kako ga zovu u Grčkoj, bio je najbolji igrač te utakmice. No, u drugom kolu, u utakmici protiv Manchester Cityja (2-2), Spartanac je bio još bolji i zabio je dva gola. Kako je zabijao Manchester Cityju pogledajte ovdje:

Foto: NordPhoto/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

- Nakon turnira talijanski i engleski mediji su ga nahvalili, čak ga se povezivalo s nekim klubovima. Igrao je i za reprezentaciju Grčke, no bio je to jako loš period za grčki nogomet. Reprezentacija je igrala katastrofalno i on nije mogao ništa. Trudio se, zalagao se, no nije išlo nikome u momčadi. Inače, Spartanac je izuzetno borben i pošten igrač, u St.Pauliju su ga navijači obožavali. A siguran sam da će ga i Hajdukovi navijači cijeniti, to je igrač koji ostavlja srce na terenu - rekao nam je Giannoulis.

Kako je Diamantakos zabio Milanu, pogledajte OVDJE.

Eh, da, na tom turniru u Sjedinjenim državama, Spartanac je dijelo drugo mjesto na listi strijelaca s, vjerovali ili ne, Wayneom Rooneyem. Obojica su zabili tri gola. Jovetić je zabio pet.