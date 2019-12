'Zabijem dva, Messi zabije tri... Zabijem i ja tri, on utrpa četiri'

Činilo se da Kylian Mbappé (21) ne može dobiti veći kompliment od onog koji mu je uputio 'O Rei' Pele kad je rekao 'Samo taj dečko može biti moj nasljednik'. Izgleda kako mladi Francuz misli da su mu još veći kompliment - golovi Lea Messija.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Mbappe je za France Football progovorio o svom 'rivalstvu' sa Neymarom i rivalstvu sa argentinskim nogometnim čarobnjakom:

- Nadobudno sam pomislio da mogu biti najbolji europski strijelac, ali... Ispred sebe imam gospodina koji se zove: Leo Messi. Ja zabijem dva, on da tri... Ja onda isto zabijem tri, a čovjek: utrpa četiri - priča Mbappé.

- I tako iz kola u kolo. Mislio sam da sam lud i kažem Dembeleu 'Ovo kao da mi namjerno radi'. I dobijem odgovor: 'Normalno da te prati, da baci oko na to koliko si ti dao golova'. I ta mi je rečenica laskala kao nijedna prije. Da me igrač kao Messi 'ne zanemaruje'!

Svlačionica PSG-a je puna zvijezda i 'zvjezdanih' karaktera...

- Svašta se priča o Neymaru i meni, ali ljudi špekuliraju bez osnova. On je već bio u Parizu kad sam ja došao i nije tu bilo nikakve debate tko je superstar. To je bio Neymar (27). Onda je došlo SP 2018. On se ozlijedio, ja postao svjetski prvak i krenule su priče o nekom rivalitetu unutar svlačionice, o tome kako mu želim uzeti status prve zvijezde... A to: nema veze s istinom - rekao je Mbappé za France Football.

