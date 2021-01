Ne, nitko mi se još nije javio iz Budweisera, niti imam ikakve informacije o tome, samo ono što sam pročitao u medijima. Vidio sam po novinama kako će svi golmani kojima je Messi u dresu Barcelone zabio gol dobiti pivo, ali ja ga još nisam dobio. Valjda me malo teže pronaći, haha, priča nam Mario Galinović (44).

Nekadašnji golman Osijeka, Kamen Ingrada, Panathinaikosa, Kavale i Kerkyre, te bivši reprezentativac Hrvatske, danas radi kao trener vratara u grčkom PAOK-u. Mario Galinović jedan je od 160 golmana kojima je Lionel Messi zabio barem jedan gol (od 644 službena) u dresu Barcelone, a svaki bi od njih trebao biti nagrađen posebnim izdanjem Budweiser piva.

- Cijela ta priča s Budweiserom je marketinški sjajno odrađena, a volio bih i ja dobiti svoje pivo. Što ću s njime? Ne znam, vidjet ćemo. Vjerojatno ga otvoriti i baš s onako guštom popiti, pa onda zatvoriti praznu bocu i staviti ju u vitrine gdje mi stoje i druge uspomene iz nogometne karijere - smije se Mario Galinović, pa dodaje:

- Dobro se sjećam te utakmice u kojoj mi je Messi zabio, bio je to i njegov prvi gol u Ligi prvaka. Barcelona nas je pobijedila 5-0 na Camp Nou, a Leo Messi je iskoristio jednu pogrešku naše obrane, izašao sam pred mene i onako me laganim dodirom u svom stilu bezobrazno prebacio. U daljnjoj karijeri je tako zabio valjda još "milijun golova".

Panathinaikos je 2. studenog 2005. godine nastradao kod Barcelone, za grčku su momčad igrali još Igor Bišćan i Anthony Šerić, a Katalonci su tada djelovali zastrašujuće. U napadu Ronaldinho, Eto'o i Messi, iza njih Xavi i Iniesta...

- Ma Barcelona je tada bila top, najbolja momčad svijeta. Samuel Eto'o mi je zabio tri gola, a svi grčki mediji su dan poslije utakmice pisali - samo o meni. Dobio sam brojne pohvale za taj nastup na Camp Nou, imao niz čudesnih obrana. A opet primili smo 'pet komada'. I ovako je rezultat izgledao ružno, a vjerujte ta je večer mogla završiti i puno gore.

Kako vas se tada dojmio Leo Messi?

- Već tada se puno pričalo o njemu, o jednom 18-godišnjaku koji bi trebao postati čudesan igrač. Lionel Messi je dobivao sve veću minutažu u prvenstvu, dizao se, bio razigran i sportskim riječnikom "bezobrazan". Ma sada 15 godina kasnije svi vidimo do kojih je stigao nogometnih razina. Pa samo razmislite o koliko se igrača poslije njega pisalo kao o "novom Messiju", a nitko mu nije došao ni blizu. Niti neće još godinama.

Simpatično djeluje kada se veliki golmani poput Jana Oblaka ili Gianluigija Buffona ponosno slikaju s pivom posvećenoj Messijevim golovima, ipak im je on nemilosrdno zabijao. A neki su golmani poput Diega Alvesa (dobio 21 pivo) ili Ikera Casillasa (dobio ih 17) dobro napunili svoje frižidere.

- Kažem, to je odličan marketinški trik Budweisera, baš bih i ja volio dobiti svoje pivo. Tko zna, da sam znao da će doći do ovoga, možda bi mu i ja na toj utakmici pustio koji gol više, pa da i ja dobijem dovoljno cuge za nekakav "party". Ma šalu na stranu, ali kada samo shvatite da je jedan igrač zabio 644 gola za jednu momčad, to je čudesno. Srećom, ja nisam toliko puta branio protiv njega, tko zna kako bi to sve završilo.

Ipak, vi ste jedini hrvatski golman kojem je Messi zabio u dresu Barcelone...

- Haha, pa to je onda najbolja pohvala za naše golmane - sa smiješkom je završio Mario Galinović.