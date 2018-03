Zaboravio na bolesnog sinčića? 'Ti troši lovu dok on jedva diše'

Hablan de amistad y son hipócritas... hablan de amor y son infieles... hablan de Dios y no lo llevan en sus corazones... hablan de mí y ni me conocen. 😏😒👋🏼😂

A post shared by Jesé Rodríguez (@jeserodriguez10) on Mar 9, 2018 at 6:17am PST