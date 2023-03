Zadar izgubio od najgore ekipe ABA lige i ugrozio doigravanje

Košarkaši skopskog MZT-a svladali su kao domaćini Zadar sa 84-80 (30-17, 22-22, 18-26, 14-15) u utakmici 24. kola ABA lige.

Zadranima je presudio loš ulazak u utakmicu i razdoblje od 8. do 14. minute u kojem je domaća momčad napravila seriju od 18-0 i došla do 23 koša prednosti (40-17). Momčad Daniela Jusupa se nakon toga trgnula i zaigrala bolje te već do poluvremena smanjila zaostatak na 13 koševa (52-39), da bi u zadnju četvrtinu Zadar ušao s minusom od pet poena (70-65).

U četvrtini s najmanje poena na utakmici Zadar je uspio u posljednju minutu ući sa samo tri koša zaostatka (82-79), ali su tri promašaja Sanija Čampare s crte za slobodna bacanja odnijela gostima mogućnost za veliki preokret. Petu pobjedu MZT-a u ovoj sezoni zapečatio je Michael Caffey s dva pogođena slobodna bacanja za konačnih 84-80.

Caffey je sa 21 košem bio najbolji kod pobjednika. Zadrane je predvodio Luka Božić sa 21 poenom, osam skokova i šest asistencija. Dario Drežnjak je ubacio 17 koševa.

U prvoj utakmici 24. kola Split je na Gripama svladao čačanski Borac sa 113-99.

U nedjelju (17 sati) će Cibona gostovati kod Igokee u Laktašima.

Zadrani i Splićani su na sedmom i osmom mjestu ljestvice s istim učinkom od 10 pobjeda i 14 poraza. Cibona ima 9-14 i nalazi se na 10. poziciji. Vodeći Partizan ima učinak 20-2, a druga je Crvena zvezda sa 18-3. MZT je s učinkom 5-19 glavni kandidat za ispadanje iz ABA lige.

