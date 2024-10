Zadar je i dalje prejak: Lakoćom pobijedili Splićane na Gripama

Korak po korak Split se nakon velike krize stabilizirao i došao u priliku nakon 20 godina opet se uključiti u borbu za trofeje, ali svaki put u zadnjih nekoliko godine bi im se na tom putu ispriječio Zadar. Kako u Kupu, tako i u prvenstvu. U zadnjih deset ogleda dva dalmatinska kluba sedam puta slavili su Zadrani, koji su u prošloj sezoni bili bolji od Splita i u Kupu, i u finalu doigravanja. Momčad koju vodi Slaven Rimac u ovoj sezoni ponovno ima visoke ambicije, a prema svemu što gledamo na startu sezone glavni će im konkurent biti Zadar.

Ako je suditi po večerašnjem, prvim ogledom ove sezone koji se igrao na Gripama, odnosi snaga nisu se puno promijenili. Zadar je i dalje jača momčad, i to ne samo igrački nego u prvom redu fizički, ta je komponenta večeras presudila pitanje pobjednika. Split je bio premekan, nedovoljno agresivan, što su igrači Zadra iskoristili i stigli do pobjede 78-61.

Split: Utakmica 6. kola FAVBET Premijer lige između KK Split i KK Zadar | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Split je u susret krenuo s petorkom Kapusta, Shorter, Jordano, Škara i Ljubičić, dok su gosti za početak krenuli s Gilbertom, Gegićem, Wahlom, Ramljakom i Žganecom. Utakmicu je s dvije trice otvorio Zadranin u splitskim redovima Škara, Ljubičić je svojom visinom zavladao u oba reketa pa je trener Zadra Jusup vrlo brzo bio prisiljen mijenjati i ubaciti Mazalina kako bi uspostavio ravnotežu pod koševima. Na krilima dvjestotinjak svojih navijača, koji su ih kao i uobično glasno bodrili od prve minute, Zadrani su okrenuli rezultat i nakon deset minuta igre na prvu pauzu otišli s tri koša prednosti 17-20.

Zadar i u ovoj sezoni igra na način na koji je igrao i u prošlima, Jusup opet pokušava posložiti petorku polivalentnih igrača koji mogu igrati na više pozicija, ali s bitnom razlikom da u ovoj sezoni nema Luku Božića, s kojim je u prošlim sezonama sve počinjalo, a većinom i završavalo. Božićevu ulogu pokušava "odglumiti" Gegić ali razlika u klasi je ipak velika i to ne izbliza izgleda uvjerljivo kako je izgledalo u prošlim sezonama kad je Božić svaku utakmicu bio na triple – double učinku. Ali ono što ne uspjeva Gegiću uspjeva njegovim suigračima, Zadrani su otvorili drugu četvrtinu tricama Mihailovića i Žganeca pa su gosti nakon tri minute igre došli do prve opipljive prednosti od sedam koševa razlike. Ali Split se serijom 7-0 vrlo brzo vraća u egal, a u tom je razdoblju najbolji među žutima bio Amerikanac Barret Benson, koji se dosta mučio s prilagodbom i ozljedom na početku sezone i ovo mu je prva dobro odigrana utakmica u dresu Splita. S druge strane su se razigrali Mihailović i Wahl pa je do kraja prvog poluvremena rezultat ostao manje – više u egalu, a na pauzu se otišlo s prednošću Zadra 35-38.

Drugo poluvrijeme bolje otvaraju Zadrani, u prvom redui zbog čvršće obrane na rubu prekršaja i probuđenog Gegića stižu do devet, a nakon kratke pauze i par koševa Splita i do 42-53, da bi treća četvrtina završila reziltatom 51-56. Split ni u zadnjoj četvrtini nije znao odgovoriti na čvrstu obranu Zadra, svaki posjed domaće momčadi Jusupovi igrači igrali su na granici prekršaja i malo po malo podizali prednost. Rimac u drugom dijelu nije koristio Bensona, Jordano je igrao malo a i to malo nije odigrao kako treba, a kod Zadra se u drugom dijelu razigrao Gegić i odveo utakmicu u mirne vode, a na koncu i do konačnih 61-78.

S obzirom na to da su obojica trenera imala na raspolaganju najjače snage, osim što je Rimcu nedostajao Tišma, prva pobjeda u derbiju prihološku prednost i dalje drži na strani Zadra. Ako žele nešto promijeniti u ovoj sezoni, žuti moraju odgovoriti na isti način u idućim utakmicama, moraju naučiti igrati puno čvršće i agresivnije jer će u protivnom i na kraju ove sezone gledati kako Zadrani dižu trofeje...