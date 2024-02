Zadar je slavio protiv Splita, u petak polufinale Zadar Cedevita junior te Cibona i Dubrava...

U fantastičnoj atmosferi i pred rasprodanom košarkaškom dvoranom na Gripama, u koju se po slobodnoj procjeni natiskalo oko 2.500 gledatelja, Zadar je u četvrtfinalu Kupa Krešimira Ćosića pobijedio Split 80-73. Žuti su pet puta osvajali Kup, svih pet u drugim gradovima, nikad na svojim Gripama. Neće ni ovoga puta...

Kao i svaki susret ove dvije momčadi u zadnje vrijeme, tako je i večerašnji bio neizvjestan i riješen tek u zadnjoj četvrtini, a večerašnji je presudila već uobičajena taktika Zadra. Jusupova momčad gurala je loptu pod koš, pokušavali su i uspijevali tako dođi do prednosti, a sve ono što nisu zabili materijalizirali su koševima izvana.

Pokretanje videa ... košarka split | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Zadarski arsenal oružja jednostavno je kompletniji, a kad se tome doda i faktor Tornada, koji je od prve do zadnje minute po tradiciji fanatično navijao i nosio svoje ljubimce do pobjede, jasno je zašto je Zadar u polufinalu. Split je imao premalo raspoloženih pojedinaca, tek Perković, u nekim dionicama Shorter i Sullivan... svi ostali daleko od potrebne igre da bi se dobili ovako razigrani i raspoloženi Zadar.

Rimac na parket je u startu poslao Kalajžića, Shortera, Vuku, Tišmu i Funderburka, a Jusup Lakića, Božića, Davisa, Ramljaka i Žganeca. Split je od starta krenuo bolje, sigurnije, Tišma je uz pomoć suigrača odradio dobar posao u obrani na Božiću, ali višak igrača koji su Zadrani nakon svakog udvajanja Božića imali, nisu uspjeli materijalizirati preciznim vanjskim šutom. Prvi koš izvana postigli su tek nakon četiri minute igre, pa su žuti početnu prednost održavali sve do kraja prve četvrtine. Sa sedam koševa Perkovića otišli su na prvi odmor s četiri koša prednosti i rezultatom 16–20.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Iz ranijih ogleda istih suparnika bilo je jasno kako će se utakmica odvijati, Zadrani su pokušavali ugurati Splićane pod koš, njihovi visoki igrači leđima su odigravali jedna na jedna i tako poentirati. Svako udvajanje kažnjavali su pronalaženjem slobodnog suigrača na perimetru. S druge strane žuti su se oslanjali na prodore i vanjski šut, što je bila riskantna taktika. Ali jedino moguća obzirom da su morali igrati bez ozlijeđenog Ljubičića, Kučića koji još nema prava nastupa, kao i da u svakom trenutku na parketu smiju igrati dvojica od trojice Amerikanaca.

Ulaskom Drežnjaka i Mazalina Zadar je zavladao pod obručima, a u više navrata igrači Splita su nepotrebno radili prekršaje pri šutu i davali Zadranima dodatno slobodno bacanje i priliku da se odvoje. Najprije na +4 nakon 14 minuta igre, a do kraja poluvremena i na visokih 46-38. Split nije uspijevao obraniti svoj reket, a kad ih je izdao šut, Zadar je napravio prvu osjetniju prednost. Sedam zadarskih skokova više i sedam koševa iz osvojenih lopti napravili su početnu razliku, a strijelce su u prvom poluvremenu predvodili Perković 14 i Mazalin s 12 postignutih koševa.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U drugom poluvremenu gledali smo identičnu sliku iz prvoga. Svaki mismatch Zadrani su iskoristili i stvorili prednost od +11 nakon četiri minute igre. Mazalin je u tom razdoblju bio nerješiva enigma, a što je utakmica odmicala igrači Slavena Rimca bili su sve nervozniji. No daleko je to bilo od riješene utakmice, u igru ih je vratilo nekoliko nerealiziranih šuteva Zadra. Zicer Perkovića, oduzeta lopta i polaganje Sullivana, potom i još jedno nakon minute odmora, vratili su žute na -3 na polovini treće četvrtine, a onda i trica Perkovića na -2. Na treći odmor otišlo se rezultatom 62-58 za Zadar.

Težina i važnost utakmice okovala je ruke igračima obje momčadi na ulasku u zadnju četvrtinu. Promašeni ziceri, izgubljene lopte, svega po par koševa u početnim minutama, tri osobne Božića koji je nemoćno širio ruke, a onda je najbolji pojedinac u redovima žutih Toni Perković odapeo tricu s osam metara za prvo vodstvo svoje momčadi u drugom poluvremenu 65-64, potom još jednu za 70-69. "Igraj Splite volimo te mi" zagrmjelo je s tribine u žutom...

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

"Mi smo Zadrani, Zadar je naš" odgovorila je tribina u bijelom, a Božić i Žganec koševima na parketu za novo vodstvo 76-70 na 2:39 do kraja, kada su slomili i posljednji otpor igrača Splita. Konačnih 80-73 označilo je slavlje petstotinjak navijača Zadra koji su svoje ljubimce ispratili s parketima povicima "Šampioni..." i "Kup je naš..."

Toni Perković bio je najbolji strijelac, no slaba je to utjeha za izgubljeno polufinale.

- Frustrirajuće je gubiti svaku utakmicu od njih na sličan način, ispada da smo opet pali bez ispaljenog metka, imam osjećaj da nismo dali sve od sebe. Uvijek ista priča, oni znaju što mi radimo, mi što oni rade, očito su oni svoje prednosti pametnije koristili.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Dario Drežnjak složio se s kolegom iz reprezentacije Perkovićem:

- Jako dobra i čvrsta utakmica, kao i svaka ove sezone, igrali smo i mi i oni čvrsto. I jedni i drugi znamo što suparnik radi, mi smo danas bili bolji, čestitke njima na dobroj igri... Šteta što ovo nije bilo finale, utakmica i atmosfera bili su dostojni finala.

Danijel Jusup kazao je kako je ovo bila teška utakmica protiv izuzetno teškog suparnika.

- Znali smo da će biti borba na svaku loptu, do zadnje dvije - tri minute bilo je sve otvoreno. Prošli put smo izgubili na sličan način. Hvala navijačima, došli su u velikom broju, sad moramo iskontrolirati emocije, odmoriti se i pripremiti za dalje. Ja sam zadovoljan kako smo utakmicu odigrali, s Mazalinom i Božićem dobili smo dubinu...

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Slaven Rimac čestitao je suparniku.

- Zadar je zasluženo pobijedio, bili su konstantniji. Ne može se reći da mi nismo imali dobrih momenata, ali kad smo ih stigli, odigrali smo loše, bilo je igrača koji su htjeli riješiti utakmicu više srcem nego glavom. Tu smo ih vratili u igru. Realno, bili su mirniji, imaju u odnosu na nas mirnoću, jako dobro respektiraju jedni druge na terenu, i nakon grešaka ostaju u kontroli. Nama je malo skraćena rotacija, s Kučićem i Ljubičićem ćemo biti bolji, pogotovo protiv Zadra. Trenutno su bolji od nas, no ispred nas je prvenstvo i želimo se revanširati kad za to dođe vrijeme. Pobjednička momčad mora imati vjeru da se može i kad ne ide. To se ne da promijeniti u par mjeseci, treba igrače istrenirati da su pobjednici. Na tome moramo raditi, da imamo više samopouzdanja, da budemo psihološki stabilniji. Izuzetno mi je žao jer smo napravili napor i organizirali Kup u Splitu. Ništa, idemo se dobro odmoriti, okrenuti se sebi i biti bolji. Ako ne budemo bolji nećemo ih dobiti u prvenstvu.

Nakon četvrtfinalnih utakmice izvučeni su i parovi polufinala, u kojem će se naći u petak u 17:00 Dubrava – Cibona te u 20:00 Cedevita junior i Zadar.