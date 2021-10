U sve tri utakmice 8. kola prvenstva Hrvatske za košarkaše igrane u petak favoriti su ostvarili pobjede, Cibona je nadigrala Furnir sa 100-75 (24-19, 23-17, 26-18, 27-21), Split je bio bolji od Zaboka sa 81-68 (20-12, 18-16, 23-13, 20-27), a u Zadru je sinjski Alkar bio blizu senzacije protiv prvaka, no na kraju je ipak završilo 92-90 (23-22, 26-24, 19-21, 24-23) za Zadar.

Sinjani su 12 sekundi prije kraja imali dva šuta za vodstvo kod rezultata 90-89, no Gizdavčić je promašio tricu, a Gilbert potom nije uspio poentirati nakon skoka u napadu. Carter je potom pogodio oba slobodna bacanja za 92-89 da bi Gilbert imao novu priliku za Alkar jer ga je sekundu prije kraja Vuković zaustavio prekršajem pri šutu za tricu. No, Gilbert je promašio pvo slobodno bacanje, pa je nakon pogođenog drugog morao namjerno promašiti i treće kako bi Sinjani pokušali doći do lopte u skoku, no to se nije dogodilo.

Justin Carter sa 22 i Duje Brala sa 16 koševa predvodili su Zadar, dok su Dominic Gilbert sa 20 i Roko Gizdavčić sa 18 ubačaja bili najefikasniji kod Alkara.

Split je do rutinske pobjede protiv Zaboka stigao uz 16 poena Tonija Perkovića i 15 Trea Michaela McLeana, dok je Bruno Levanić-Kutni sa 18 pogodaka bio prvo ime gostiju.

Niti Cibona nije imala problema u Dubravi protiv Furnira, a najučinkovitiji je bio Danko Branković sa 18 koševa dok je Lovro Mandalinić postigao 17 za Furnir.

Split je sada vodeći s omjerom pobjeda i poraza 7-1, ispred Cedevite Junior koja je na 6-1. Cibona i Zadar su na 6-2, Furnir i Zabok su na 2-6, dok je Alkar na 0-8.

U subotu će igrati Cedevita Junior - Gorica i Adria Oil Škrljevo - Sonik Puntamika, dok je dvoboj VROS - Šibenka odgođen zbog pojave koronavirusa u sastavu Šibenčana.