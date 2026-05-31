Zadar postaje i grad rukometa! 'Sad želimo stvoriti igrača i za našeg Zadranina Sigurdssona'
Rukometaši Zadra 2013 prvaci su Hrvatske do 17 godina, u finalu su pobijedili Zagreb. "Sigurdsson nam je uoči finala poželio sreću, a u ekipi imamo i dva Duvnjaka", kaže trener Matija Merhar
Kod seniora je priča nepromijenjena 34 godine, ali u mlađim dobnim kategorijama rukometni trofeji nisu centralizirani i namijenjeni isključivo Zagrebu s dvije povijesne iznimke. Na državnoj završnici u Poreču prvak Hrvatske do 17 godina postao je Zadar 2013, koji je u finalu pobijedio upravo Zagreb. Tko bi nekad pomislio slično za grad košarke, ali, evo, nešto se dobro stvara i na hrvatskom jugu, gdje je rukomet, nažalost, izgubio korak.