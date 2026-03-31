Zadar teško stradao u Beogradu

Košarkaši Zadra doživjeli su težak poraz u zaostaloj utakmici 4. kola ABA "lige za ostanak" odigranoj u utorak u Beogradu, u kojoj ih je domaći FMP svladao 85-55 (19-15, 19-13, 18-15, 29-12) Pobjednik je odlučen na prijelazu iz treće u zadnju četvrtinu, iako je Zadar, nakon što je početkom druge trećine trećine, kad je prvi put upao u dvoznamenkasti zaostatak (29-17), još samo jednom uspio doći na jednoznamenkasti minus (38-31), početkom treće četvrtine.

No, od koša Lovre Mazalina u 29. minuti za -12 (55-43), momčad Danijela Jusupa je u sljedećih pet minuta ostala bez ubačaja pa je FMP serijom 18-0 došao do okruglih +30 u 34. minuti. Mazalin je sa 16 koševa bio jedini igrač Zadra s dvoznamenkastim učinkom. Vladimir Mihailović je ubacio devet poena, a Boris Tišma osam. Lazar Stefanović je sa 16 koševa predvodio FMP, a po 13 poena su ubacili Dušan Radosavljević i Joshua Scott.

FMP je ovom pobjedom došao na drugo mjesto "lige za ostanak" s učinkom 10-12, ispred Zadra i Mege koji imaju 9-13. Vodeći Spartak ima 13-9 i četiri kola prije kraja je praktično osigurao razigravanje za plasman u četvrtfinale doigravanja za prvaka. Subotičanima će se pridružiti još jedan klub, a najbliži tome je trenutačno FMP. Na začelju su podgorički Studentski centar i Split s učinkom 5-17. Jedna od te dvije momčadi će najvjerojatnije napustiti ABA ligu, a druga će morati razigravati za ostanak.