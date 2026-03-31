Zadar teško stradao u Beogradu

Piše HINA,
Zadar: Zadar i FMP odrigrali utakmicu 24. kola AdmiralBet ABA lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Zadar potučen u Beogradu! FMP ih razbio 85-55 i skočio na drugo mjesto 'lige za ostanak'. Lovre Mazalin jedini dvoznamenkasti kod poraženih

Košarkaši Zadra doživjeli su težak poraz u zaostaloj utakmici 4. kola ABA "lige za ostanak" odigranoj u utorak u Beogradu, u kojoj ih je domaći FMP svladao 85-55 (19-15, 19-13, 18-15, 29-12) Pobjednik je odlučen na prijelazu iz treće u zadnju četvrtinu, iako je Zadar, nakon što je početkom druge trećine trećine, kad je prvi put upao u dvoznamenkasti zaostatak (29-17), još samo jednom uspio doći na jednoznamenkasti minus (38-31), početkom treće četvrtine.

No, od koša Lovre Mazalina u 29. minuti za -12 (55-43), momčad Danijela Jusupa je  u sljedećih pet minuta ostala bez ubačaja pa je FMP serijom 18-0 došao do okruglih +30 u 34. minuti. Mazalin je sa 16 koševa bio jedini igrač Zadra s dvoznamenkastim učinkom. Vladimir Mihailović je ubacio devet poena, a Boris Tišma osam. Lazar Stefanović je sa 16 koševa predvodio FMP, a po 13 poena su ubacili Dušan Radosavljević i Joshua Scott.

FMP je ovom pobjedom došao na drugo mjesto "lige za ostanak" s učinkom 10-12, ispred Zadra i Mege koji imaju 9-13. Vodeći Spartak ima 13-9 i četiri kola prije kraja je praktično osigurao razigravanje za plasman u četvrtfinale doigravanja za prvaka. Subotičanima će se pridružiti još jedan klub, a najbliži tome je trenutačno FMP. Na začelju su podgorički Studentski centar i Split s učinkom 5-17. Jedna od te dvije momčadi će najvjerojatnije napustiti ABA ligu, a druga će morati razigravati za ostanak.

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
U-21 Hrvatska - Turska 3-0: Ludi susret u Osijeku! Gosti idu kući s tri isključenja i tri gola u mreži
NA OPUS ARENI

U-21 Hrvatska - Turska 3-0: Ludi susret u Osijeku! Gosti idu kući s tri isključenja i tri gola u mreži

U-21 HRVATSKA - TURSKA. 'Vatreni' su odlično krenuli u utakmicu i zabili gol u četvrtoj minuti dodatka prvog dijela. Vodstvo je povećao Jagušić, a pobjedu potvrdio Mlačić u zadnjem napadu na susretu
UŽIVO BiH - Italija 1-1: 'Zmajevi' probili goste, ekstaza u Zenici!
PRATITE PRIJENOS

UŽIVO BiH - Italija 1-1: 'Zmajevi' probili goste, ekstaza u Zenici!

Ipak je popustila obrana Italije. Tabaković se najbolje snašao i ugurao loptu u gol nakon ubačaja. Zaorila se pjesma u Zenici i 'zmajevi' sada jure po pobjedu i Svjetsko prvenstvo

