Zadar uz 'double double' Lovre Mazalina do nove pobjede u ABA ligi. Slovenci pali u Višnjiku

RASPUCANI KOD KUĆE

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zadar: Zadar i Ilirija odigrali utakmicu 11. kola AdmiralBet ABA lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Zadar u dramatičnoj završnici pobijedio Iliriju 74-69! Lovro Mazalin dominirao s 18 poena i 10 skokova, Ramljak i Mihailović sjajni. Cedevita Olimpija vodi ligu

Košarkaši Zadra ostvarili su četvrtu pobjedu u 10. kolu skupine B regionalne ABA lige, na domaćem su terenu bili bolji od slovenske Ilirije 74-69 (22-11, 20-21, 15-17, 17-20).

Puno toga je usmjerila prva četvrtina koju su Zadrani dobili 22-11. Mihailović, Žganec i Mazalin vodili su Zadar kroz prve dvije četvrtine i svaki od njih je postigao po 10 poena u uvodnih dvadeset minuta igre.

Tu stečenu prednost hrvatski predstavnik je održavao kroz cijelu utakmicu iako su se gosti početkom posljednje dionice približili na samo četiri poena. Tri minute prije kraja Zadrani su opet pobjegli, bilo je 71-61, čime je dvoboj i definitivno prelomljen.

Zadar: Zadar i Ilirija odigrali utakmicu 11. kola AdmiralBet ABA lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Lovro Mazalin bio je najbolji kod Zadra s 18 poena, 10 skokova i tri asistencije, dok je Marko Ramljak dodao 14 poena uz šest skokova. Vladimir Mihailović je dvoboj završio s 14 poena i sedam asistencija. Na drugoj strani Mark Padjen je ubacio 20 poena, a tome je dodao osam asistencija i tri skoka.

Na vrhu ljestvice je Cedevita OIimpija s omjerom 8-1. Sedam pobjeda i dva poraza ima Budućnost, a šest pobjeda i tri poraza Crvena zvezda. Zadar sada ima omjer 4-6, a Ilirija dvije pobjede i osam poraza,

ABA liga, skupina B (10. kolo):

  • Zadar - Ilirija 74-69

