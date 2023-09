Zadnji poslovi prijelaznog roka: Cancelo u Barci, Marokanac u Unitedu, Nizozemac na Anfieldu

U posljednjim trenucima ljetnog prijelaznog roka u Engleskoj su se dogodili brojni transferi, tako je Liverpool angažirao nizozemskog reprezentativnog veznjaka Ryana Gravenbercha, Manchester United je doveo Marokanca Sofyana Amrabata i Španjolca Sergija Reguilóna, Tottenham Hotspur Velšanina Brennana Johnsona, Nottingham Forest grčkog vratara Odysseasa Vlachodimosa i belgijskog napadača Divocka Origija, a Brentford francuskog napadača Neala Maupaya.

Španjolski nogometni prvak Barcelona je pak dogovorio dolazak na jednogodišnju posudbu portugalskog reprezentativnog braniča Joaoa Cancela (29) iz redova europskog i engleskog prvaka Manchester Cityja.

Cancelo je proljetni dio prošle sezone proveo na posudbi u Bayernu s kojim je osvojio naslov njemačkog prvaka, a po povratku u City je potpisao produženje ugovora s "građanima" do ljeta 2027. Ipak, uslijedila je nova posudba pa će Cancelo na impresivnu listu klubova za koje je nastupao od 2017. godine, a na kojoj se nalaze Inter, Juventus, Manchester City i Bayern dodati još i Barcelonu.

U Barceloni će se Cancelo pridružiti svom donedavnom kapetanu u Cityju Ilkayu Gündoganu koji je početkom ovog ljeta preselio u Kataloniju, ali i svom reprezentativnom kolegi Joau Felixu koji je u petak stigao na jednogodišnju posudbu iz madridskog Atletica.

Gravenberch (21) je u Liverpool stigao iz njemačkog prvaka Bayerna te je potpisao višegodišnji ugovor. Britanski mediji navode kako se radi o petogodišnjem ugovoru vrijednom oko 40 milijuna eura. Početkom karijere Gravenberch je postao najmlađi igrač u povijesti Ajaxa koji je zaigrao u nizozemskom prvenstvu u dobi od samo 16 godina i 130 dana. Dosada je za nizozemsku reprezentaciju Gravenberch upisao 11 nastupa i jedan pogodak.

Manchester United je iskusnog marokanskog veznjaka Amrabata (27) i španjolskog lijevog bočnog Reguilóna (26) doveo na jednogodišnje posudbe iz Fiorentine, odnosno Tottenhama. Reguilónu je ovo druga uzastopna posudba jer je proljetni dio prošle sezone proveo na posudbi u madridskom Atleticu.

Novo napadačko pojačanje Tottenhama je 22-godišnji velški reprezentativac Brennan Johnson koji je s londonskim klubom potpisao ugovor do ljeta 2029. godine, a vrijednost njegova transfera iz Nottingham Foresta se procjenjuje na oko 60 milijuna eura. Za Forest je Johnson u 108 nastupa postigao 29 pogodaka te je bio najzaslužniji za povratak "šumara" u elitu tijekom sezone 2021/22.

Nottingham Forest je vratarsku poziciju značajno ojačao grčkim reprezentativcem Odysseasom Vlachodimosom (29) koji je stigao iz portugalskog prvaka Benfice. Vlachodimos je s Forestom potpisao četverogodišnji ugovor. Napadač Divock Origi (28) u Forest je, pak, stigao je jednogodišnju posudbu iz talijanskog velikana Milana.

Francuski napadač Neal Maupay (27) vratio se u Brentford, za koji je nastupao od 2017. do 2019. godine, i to na jednogodišnju posudbu iz Evertona. Tijekom svog prvog boravka u Brentfordu Maupay je u 95 utakmica postigao 41 gol, uslijedila je uspješna trogodišnja epizoda u Brighton and Hove Albionu, ali prošle sezone se nije proslavio u Evertonu.