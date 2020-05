'Zadnji sam šut nacrtao za Kukoča, Jordanu nije smetalo'

"The Last Dance" ulazi u svoje finale. Ovog vikenda emitirat će se završne dvije epizode dokumentarnog filma o Michaelu Jordanu i njegovim Chicago Bullsima, a uoči emitiranja ESPN je opet osvježio neke zaboravljene detalje.

Poput onog koji je otkrio trener Phil Jackson koji je šut za šesti prsten u petoj utakmici velikog finala 1998. godine protiv Utah Jazza namijenio - Toniju Kukoču. Utah je imala 83-81 za produženje serije, a lopta u zadnjem napadu Bullsa nije trebala završiti u Jordanovim rukama.

- Zapravo, posljednju akciju nacrtao sam za Tonija Kukoča koji je te večeri šutirao 11/13 iz igre (završio s 30 poena, nap. a.). Koliko god sam želio da Jordanu pripadne taj krunidbeni trenutak slave, shvatio sam da je to bila divna prilika da ga iskoristimo kao mamac - objasnio je Jackson.

Foto: REUTERS/PXL

- Michaelu to nije smetalo. Međutim, Jazz je postavio centra Grega Ostertaga ispred Rona Harpera koji je izvodio loptu iz auta. Harper nije dobro vidio, mogao sam za to iskoristiti Pippena, koji je viši, ali već je ispao zbog šest prekršaja, a nisam imao nikog višeg tko je naviknuo to raditi. Tako je Harper dao loptu Michaelu, koji je šutnuo tricu izvan ravnoteže za pobjedu. Nije to bio sjajan šut, ali bio je šut.

I neprecizan, no Bullsi su već u sljedećoj utakmici završili posao. Jordan je u Salt Lake Cityju iskrcao 45 koševa od ukupno 87 Chicagovih. Bullsi su slavili za jedan koš.

- Prije šeste utakmice razgovarao sam s Michaelom u svlačionici i pitao sam ga misli li da može odigrati svih 48 minuta. Bio je tih, ali ozbiljan: "Ako budem morao, mogu". Odigrao je na kraju 44 minute i kada mi je pred kraj na time-outu rekao da ćemo pobijediti, odgovorio sam mu: "Znam". Kada on to kaže, to je uvijek dobar znak - rekao je Jackson.