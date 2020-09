Zadru prvi derbi sezone: Slomio Cibonu u zadnje četiri minute

<p>U derbiju 2. kola prvenstva Hrvatske za košarkaše <strong>Zadar </strong>je kao domaćin svladao <strong>Cibonu</strong> sa 73-70 (10-19, 20-18, 19-20, 24-13).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zadar slavi Kup</strong></p><p>Martin Junaković s 15 i Domagoj Vuković s 14 koševa predvodili su Zadar, dok su Roko Prkačin i Mateo Drežnjak ubacili po 12 poena za Cibonu.</p><p>U prvom ovosezonskom dvoboju dva najbolja hrvatska kluba Zadar je do pobjede stigao preokretom u četvrtoj četvrtini. Cibona je vodila od početka pa sve do 4:40 minuta prije kraja kada je Worku polaganjem doveo Zadar u vodstvo od 63-62. Domaći su iskoristili period od gotovo pet minuta u kojemu Cibona nije postigla niti jedan poen za seriju 12-0 kojom su zaostatak 59-62 pretvorili u prednost od 71-62 dvije i pol minute prije kraja.</p><p>Cibona je u prvom poluvremenu djelovala mnogo bolje, početkom druge četvrtine imala i najveću prednost od 14 razlike (24-10), no Zadar je do kraja prvog poluvremena ponajviše zahvaljujući Junakoviću uspio prepoloviti zaostatak. Cibona je uspijevala održavati prednost sve dok ju je služio šut s distance, ali kada je momčad dostigao umor u četvrtoj četvrtini, uslijedilo je dugo razdoblje bez postignutog poena.</p><p>Drežnjak je polaganjem smanjio na 70-73 šest sekundi prije kraja, no u preostalom vremenu igrači Cibone nisu ni pokušali napraviti prekršaj kako bi nakon eventualna dva promašaja igrača Zadra s linije slobodnih bacanja imali šansu tricom odvesti utakmicu u produžetak.</p><p>Zadar nakon dva nastupa ima dvije pobjede, dok je Ciboni ovo bila prva utakmica u sezoni jer je gotovo čitava momčad tijekom ljeta bila zaražena korona virusom. (dk)</p>