'Uh, mislili smo da više nećemo nikada vidjeti ovakve scene...'

Zagreb je u nedjelju ujutro pogodio snažan potres. Oštećene su brojne zgrade, katedrala, bolnice, a građani su potreseni. Ipak, Zagrepčani su se prilično brzo snašli, vojska je na ulicama, a pomažu im i navijači koji su sudjelovali u preseljenju bolnice u Petrovoj. Svoje dojmove nakon potresa javili su i igrači Dinama:

- Prvi me potres probudio, drugi sam dočekao na nogama. Scene koje vidimo u Zagrebu podsjećaju na one u mom Sarajevu tijekom rata koje sam vidio na televiziji i na fotografijama. A to su scene za koje smo mislili da ih nikada više nećemo vidjeti. Ja sam dobro, suigrači su svi dobro - rekao je Amer Gojak, pa nastavio:

- Sve službe su na terenu i pomažu ljudima. Izašli su naši navijači i pomažu preseliti rodilište. Dinamo šalje pozitivu među ljude… U ovakvim situacijama shvatiš koliko je ljudskosti svuda oko nas i to me čini ponosnim i sretnim. Zagreb će se obnoviti da bude još bolji i ljepši.

Mladi Sandro Kulenović ne može vjerovati što se dogodilo njegovom rodnom gradu...

- Strašno je to što se dogodilo. Podrhtavanje me probudilo i odmah sam izašao van. Ondje sam dočekao drugi potres… Gledam fotografije Zagreba i srce me boli što se dogodilo rodnom gradu ali me isto tako ponosom ispunjava reakcija svih nas. Od naših navijača, policije i vojske!

Kapetan Arijan Ademi poručuje...

- Užasno je što se događa ovih dana. Prvo epidemija pa ovaj potres. Lako za štetu, sada je najvažnije da se ova djevojka u Klaićevoj oporavi. Šaljem joj svu pozitivu iz Maksimira u ime svih igrača. A Zagreb će biti bolji i ljepši, čim sve ovo prođe. Inače, svaka čast svima kako su reagirali. Ovo u Petrovoj samo Zagreb može. Pa policija i vojska, svi kao jedno. Ponosan sam što sam stanovnik ovoga grada.

U Zagrebu je rođen i Mislav Oršić...

- Kao dijete Zagreba, srce me boli kada vidim što se dogodilo jutros i koje su posljedice potresa. Instinktivno sam reagirao i sklonio dijete te izašao iz stana. Sada se samo nadam se da će djevojčica iz Klaićeve biti u redu i to nam treba biti jedino bitno ovog trenutka. Zgrade će se već obnoviti, Zagreb će opet biti onaj stari ali ljudski život nema cijenu!