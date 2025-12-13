Zagreb domaćin EP-a u košarci u kolicima: 'Veliki trud i zalaganje kroz godine došli su na naplatu'

Prvenstvo će se održati u organizaciji Hrvatskog saveza košarke u kolicima i Hrvatskog paraolimpijskog odbora. Nastupit će 10 reprezentacija, a dvije najbolje izborit će plasman u najviši rang, Diviziju A.

Na EP-u će sudjelovati i hrvatska reprezentacija koja će loviti premijerni plasman u elitni razred europske košarke u kolicima.

- Sretni smo što smo uspjeli u velikoj konkurenciji država izboriti domaćinstvo Europskog prvenstva. Dugi proces koji je započeo prošle godine sad je napokon služben. Događaj su u fazi prijave podržali HPO, Ministarstvo turizma i sporta, te Grad Zagreb. Predstoji nam puno posla da osiguramo i zatvorimo financijsku konstrukciju, no snažno vjerujemo u naš projekt i cijeli tim vjeruje da će ovo biti odlična promocija košarke u kolicima i nadamo se jedno od najboljih prvenstava. Nadamo se da uz sve uvjete i dodatne sredstva naša reprezentacija će imati vrhunske uvjete kao preduvjete za san koji dugo sanjamo i ulaz u elitnih 10 reprezentacija u Europi gdje je konkurencija najveća i najteža, kazao je direktor natjecanja i tajnik Saveza Damjan Lisska.

Košarka u kolicima jedan je od najgledanijih sportova na Paraolimpijskim igrama. Primjerice, na posljednjim POI u Parizu 2024. košarkaški turnir je bio rasprodan, a utakmice je ukupno pratilo 568.000 gledatelja. Međunarodna federacija košarka u kolicima (IWBF) ima 82 članice s više od 100.000 registriranih igrača košarke u kolicima.

Hrvatski savez košarke u kolicima osnovan je 2007. godine s tri kluba, a danas u Hrvatskoj djeluje 11 klubova.

- Ponosni smo što smo dobili organizaciju EP-a, veliki trud i zalaganje kroz sve ove godine došli su na naplatu i nagrada je stigla baš u ovo blagdansko vrijeme kao dar pod bor. Savez ima dugu tradiciju, pošli smo sve od najnižih stepenica, korak po korak. Svih ovih godina reprezentacija redovito nastupa na Europskim prvenstvima. Svjesni smo organizacije i provedbe EP-a, ali sigurno smo da će sjajno prvenstvo, naglasio je dopredsjednik Saveza Igor Ograjšek.

Foto: Instagram

Hrvatska reprezentacija je nekoliko puta bila blizu plasmana na Diviziju A, ali do sada nije uspjela.

- Dvije najbolje ekipa s EP-a izborit će plasman u najviši rang. Nadam se da ćemo upravo mi biti među te dvije reprezentacije. To nam je cilj i želja svih nas, kazao je kapetan Ante Štimac.