Zagreb je najgora momčad svih liga! Najefikasniji je Vinogradar

Najbolja obrambena momčad u prve tri hrvatske lige je Dinamo. Hrvatski prvak je do ovog kola primao manje od gola po utakmici u prosjeku, točnije 0,46 gola po utakmici.

Pedantni statističari s Facebook stranice Treća HNL Istok izračunali su i da su dvije najefikasnije momčadi u prve tri lige Vinogradar i Dubrava. Oni u prosjeku postižu 2,84, odnosno 2,50 gola po utakmici. Odmah iza njih su Dinamo i Cibalia.

Očekivano, “modri” su u jednoj kategoriji na vrhu, a u drugoj kategoriji pri samom vrhu. Dinamo godinama dominira u hrvatskom nogometu i ne čudi da je sjajan i ove sezone i kad su u pitanju i napad i obrana. Najmanje golova zabija Zagreb, a "pjesnici" i primaju najviše. Bivši prvak po tome je najgora momčad svih hrvatskih liga!

Napravljena je i analiza 70 najboljih klubova u Hrvatskoj kad su u pitanju starosne dobi trenera. Najstariji trener u prve tri hrvatske lige ima 74, a najmlađi ima 29 godina. Dakle, razlika je čak 45 godina. Najmlađi trener u prve tri lige je Perica Vidak, trenera Kurilovca, koji igra u trećoj ligi. On ima 29 godina i tri mjeseca. Najstariji trener je Ilija Lončarević, koji sjedi na klupi HAŠK-a. Poznati brk hrvatskog nogometa ima 74 godina i šest mjeseci.

- Nije Perica kriv što je tolika razlika, to je moja krivnja - smije se Lončarević i dodaje:

- S klupe odlazim na kraju sezone. Treninzi me vesele, ali nije lako biti na klupi. To je veliko opterećenje. Ali, čovjek radi dok se osjeća dobro. Nema to veze s godinama. Mislio sam da nikad više neću biti trener, ali odlučio sam pomoći momčadi.

Od Perice Vidaka su u Kurilovcu stariji i neki igrači, a on zasad odlično vodi momčad.

- Mijenja se trend, sve je više mlađih trenera. Uz posao na klupi, razvijam i nogometnu aplikaciju. Zvat će se Footable Pro, ovog ljeta će biti na tržištu - otkriva nam Vidak.

Na aplikaciji radi s prijateljem.

- Prijatelj Karlo Brdek i ja pripremamo aplikaciju koja će moći pomoći svim ljudima u nogometu. Naročito nogometnim akademijama.

Uz Iliju je među najstarijim trenerima i Milivoj Bračun, koji vodi Trnje, on ima 62 godine. Najmlađi trener prve lige je Dino Skender, strateg Osijeka ima 35 godina. Ako se ovako nastavi, uskoro bismo na klupi nekoga kluba iz prve ili druge lige mogli imati trenera koji će imati samo 30 godina. Prate se europski trendovi.