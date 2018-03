To je bilo to od Lige prvaka za ovu sezonu: Zagrebaši ispali...

'53 Sedmerac iz druge

Evo i jedne neobične situacije... Zlatko Horvat pucao je sedmerac, Kappelin je obranio, lopta se odbila u ruke Horvatu, on ju je ulovio, skočio i - izborio novi sedmerac. Koji je opet pucao on, ali ovaj put ga je zabio... Kristianstad je na 23-20, do kraja je šest minuta i 40 sekundi, i upravo je Lindgren pozvao minutu odmora. Zagrebu, čini se, treba čudo.

Loše vijesti i iz Skoplja, Wisla je na 27-27 s Vardarom...