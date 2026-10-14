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LIGA PRVAKA

Zagreb minimalno izgubio od Aalborga. Nema šanse za prolaz

Piše HINA,
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Zagreb minimalno izgubio od Aalborga. Nema šanse za prolaz
Susret 3. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Aalborg Handbold | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Drama u Zagrebu! Zagreb pao za gol protiv Aalborga 34-33 i ostao bez šanse za top 2 u Ligi prvaka

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Rukometaši Zagreba poraženi su u dvoboju 4. kola C skupine Lige prvaka u Danskoj od Aalborga s 33-34 (15-19). 

Hrvatski prvak je ovim porazom izgubio sve šanse za plasman među dvije prvoplasirane momčadi jer će dalje sigurno proći Aalborg i PSG koji je s 40-31 slavio kod Celja. Zagrebačkim rukometašima ostaje utjeha da su u obje utakmice u gostima - u Aalborgu i Parizu - igrali neizvjesne završnice. 

Susret 3. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Aalborg Handbold
Susret 3. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Aalborg Handbold | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zagreb se dobro držao do sredine prvog dijela, čak je i vodio 7-6, a vratar Zagreba Urh Kastelic je nanizao sedam obrana, no danski prvak je ipak na poluvrijeme otišao s četiri gola razlike. U drugom dijelu domaćini su vodili i sa šedst razlike, no tri minute prije kraja Kalaraš je doveo Zagreb samo na gol zaostatka (31-30), Danci su brzo zabili dva gola, a na ulasku u zadnju minutu Filip Glavaš postiže gol za 33-32.  Petnaest sekundi prije kraja Marinus Munk je zabio gol za potvrdu pobjede Aalborga, a Ihar Bjaliauski postavio konačnih 34-33. 

Bjaliauski i Glavaš su bili prvi strijelci Zagreba s po 7 golova, a Giorgi Čkovrebadze i Manuel Štrlek su dodali po pet. Juri Knorr i Thomas Arnoldsen s po šest golova najbolji kod Danaca. 

Na ljestvici Aalborg i PSG imaju po 7 bodova, Zagreba ima dva, a Celje je bez bodova.  U sljedećem kolu Zagreb dočekuje PSG 21. listopada. 

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