Zagreb minimalno izgubio od Aalborga. Nema šanse za prolaz

Rukometaši Zagreba poraženi su u dvoboju 4. kola C skupine Lige prvaka u Danskoj od Aalborga s 33-34 (15-19).

Hrvatski prvak je ovim porazom izgubio sve šanse za plasman među dvije prvoplasirane momčadi jer će dalje sigurno proći Aalborg i PSG koji je s 40-31 slavio kod Celja. Zagrebačkim rukometašima ostaje utjeha da su u obje utakmice u gostima - u Aalborgu i Parizu - igrali neizvjesne završnice.

Susret 3. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Aalborg Handbold | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zagreb se dobro držao do sredine prvog dijela, čak je i vodio 7-6, a vratar Zagreba Urh Kastelic je nanizao sedam obrana, no danski prvak je ipak na poluvrijeme otišao s četiri gola razlike. U drugom dijelu domaćini su vodili i sa šedst razlike, no tri minute prije kraja Kalaraš je doveo Zagreb samo na gol zaostatka (31-30), Danci su brzo zabili dva gola, a na ulasku u zadnju minutu Filip Glavaš postiže gol za 33-32. Petnaest sekundi prije kraja Marinus Munk je zabio gol za potvrdu pobjede Aalborga, a Ihar Bjaliauski postavio konačnih 34-33.

Bjaliauski i Glavaš su bili prvi strijelci Zagreba s po 7 golova, a Giorgi Čkovrebadze i Manuel Štrlek su dodali po pet. Juri Knorr i Thomas Arnoldsen s po šest golova najbolji kod Danaca.

Na ljestvici Aalborg i PSG imaju po 7 bodova, Zagreba ima dva, a Celje je bez bodova. U sljedećem kolu Zagreb dočekuje PSG 21. listopada.