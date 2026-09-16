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TEŠKO ISKUŠENJE

Zagreb na drugi najbogatiji klub Lige prvaka: PSG ima proračun od 18 mil. eura, ali ne igra tako

Piše Davor Kovačević,
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Zagreb na drugi najbogatiji klub Lige prvaka: PSG ima proračun od 18 mil. eura, ali ne igra tako
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Susret Zagreba i Celja Pivovarne Laško u 1. kolu EHF Lige prvaka | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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U momčadi Stefana Madsena nastavlja se sve vrtjeti oko vanjske linije Prandi - Steins - Yahia, obranu drže Konan i Luka Karabatić i tu se pravila znaju. Klupa ne izgleda bogato i prekvalitetno s obzirom na proračun

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Zagreb je u Pariz (srijeda 20:45, ArenaSport) otišao kao vodeća momčad skupine u Ligi prvaka. Lijepo zvuči pa makar i nakon jednoga kola u kojem je Zagreb je pobijedio Celje u Areni (31-29), a Aalborg i PSG odigrali 33-33. Nije to na terenu prošlog tjedna bilo onako kako bi svi htjeli i željeli da bude, ali bilo je dovoljno da Zagreb krene s pobjedom protiv konkurenta za broj tri u skupini. 

PSG i Aalborg na papiru su oni koji bi se trebali boriti za broj jedan i dva, a Zagreb i Celje tu su da probaju pokvariti te kalkulacije koje svi očekuju. PSG je osvojio bod u Danskoj golom Solea iz sedmerca s istekom vremena pa ostao bez poraza nakon četiri utakmice ove sezone. U prvoj je osvojio trofej u Superkupu protiv Montpelliera (21-20).

Svi u Parizu očekuju ozbiljnu reakciju nakon prošle sezone u Ligi prvaka jer je momčad s drugim najvećim proračunom u Europi (oko 18 milijuna eura) ozbiljno razočarala, više igrački nego rezultatski. Skupinu su prošli kao četvrti i naletjeli na Veszprem u osmini finala, u kojoj je bio kraj. Osvojili su prvenstvo, ne i kup, a samo jedan trofej uz takva ulaganja je premalo u Parizu.

Susret Zagreba i Celja Pivovarne Laško u 1. kolu EHF Lige prvaka
Susret Zagreba i Celja Pivovarne Laško u 1. kolu EHF Lige prvaka | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Promjene su bile kozmetičke, na gol se umjesto Greena vratio Corrales, na krilo, također iz Veszprema, iskusni Elisson, uz danskog pivota Ladefogeda. Otišli su još Holm, Heldal i Loredon. Dakle, u momčadi Stefana Madsena nastavlja se sve vrtjeti oko vanjske linije Prandi - Steins - Yahia, obranu drže Konan i Luka Karabatić i tu se pravila znaju. Klupa ne izgleda bogato i prekvalitetno s obzirom na proračun, to je razlog zbog kojeg PSG nije u prvom redu favorita za naslov.

Zagreb je prošle sezone 45 minuta bio sjajan u Parizu, imao je 26-22, ali se ugasio u završnici. To je putokaz, uz uvjet da se ne gubi glava ako stvari ne krenu dobro jer mnogo puta prošle sezone nisu ni PSG-u. U Parizu je Zagreb bez Egipćanina Abdoua i Gavrića, dakle, isti je sastav kao protiv Celja. Tu je Zagrebu nedostajao je bolji vanjski šut, a protiv Konana i Karabatića ne valja gubiti snagu u duelima...

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